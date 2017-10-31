اثار مقطع فيديو، ظهر فيه الداعية السعودي ، وهو يؤدي رقصةً شعبية، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورآ مغرّدون أن البعض عمَدَ إلى فبركة الفيديو عبر إضافة موسيقى له، خلال رقص وغناء الداعية المالكي، بينما اعتبر آخرون أن “الدين تغيّر لدى البعض حيث كان حراماً وأصبحَ حلالاً”، وعدّ فريقٌ ثالث ما قام به الداعية السعودي أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى التضخيم.

 

 

يُشار إلى أنّ الداعية علي المالكي هو شقيق الفنان الكوميدي السعودي الشهير فايز المالكي.

 

وكان الداعية السعودي علي المالكي، قال إنه يحق لولي الأمر أن يقتل ثلث الشعب من أجل أن يسلم بقية الشعب.

 

وأضاف المالكي، في لقاء تليفزيوني أذاعته قناة “روتانا خليجية”: “ بحاجة إلى وحدة صف، وليست بحاجة إلى رأي أو إغلاق مؤسسة خيرية أو دائرة حكومية، والذي يراه الولي هو الصح”.

وتابع الداعية السعودي: “ورد في كتب بعض أهل العلم، أنه لو رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب من أجل أن تسلم البقية لأذن له الشارع الإسلامي”.

 

 

 