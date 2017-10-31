اثار مقطع فيديو، ظهر فيه الداعية السعودي علي المالكي، وهو يؤدي رقصةً شعبية، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورآ مغرّدون أن البعض عمَدَ إلى فبركة الفيديو عبر إضافة موسيقى له، خلال رقص وغناء الداعية المالكي، بينما اعتبر آخرون أن “الدين تغيّر لدى البعض حيث كان حراماً وأصبحَ حلالاً”، وعدّ فريقٌ ثالث ما قام به الداعية السعودي أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى التضخيم.

#رقصه_علي_المالكي على بالي رقص رقص .. طلعت خطوه عسيريه

الله يسعده ويسعد جوهم

مافيها شي لعب شعبي جنوبي — علي البارقي (@a_albarqe) October 31, 2017

#رقصه_علي_المالكي

رقص مارقص ايش دخلكم فيه!

كأن الدين في الأشخاص وماخذينهم مقياس له

وبعدين رقص ماسوى شيء🤔 — Manal (@mn6590) October 31, 2017

#رقصه_علي_المالكي

يرقص في جمع رجالي م فيه اي محرمات لوواحد،يرقص ديسكو صفقتو له ي متخلفين — ام ماجد (@OMMAJ_5) October 31, 2017

#رقصه_علي_المالكي

ي ناس اتقوالله واذا رقص هو بشر م سوا ذنب عظيم مع انكم م لكم دخل فيه دعو الخلق للخالق — ام ماجد (@OMMAJ_5) October 31, 2017

#رقصه_علي_المالكي واضح ان المقطع مدخل عليها الموسيقى لتشويه صورته — آلحآئلي (@haile_al) October 31, 2017

يُشار إلى أنّ الداعية علي المالكي هو شقيق الفنان الكوميدي السعودي الشهير فايز المالكي.

وكان الداعية السعودي علي المالكي، قال إنه يحق لولي الأمر أن يقتل ثلث الشعب من أجل أن يسلم بقية الشعب.

وأضاف المالكي، في لقاء تليفزيوني أذاعته قناة “روتانا خليجية”: “السعودية بحاجة إلى وحدة صف، وليست بحاجة إلى رأي أو إغلاق مؤسسة خيرية أو دائرة حكومية، والذي يراه الولي هو الصح”.

وتابع الداعية السعودي: “ورد في كتب بعض أهل العلم، أنه لو رأى الولي أن يقتل ثلث الشعب من أجل أن تسلم البقية لأذن له الشارع الإسلامي”.