انطلاقا لتطبيق فعاليات متواكبة مع النهج العلماني الذي دشنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لفعالية احتفالية في أحد فنادق الرياض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر بأن الحفل كان مختلطا، حيث ظهرت فرقة موسيقية تعزف موسيقى الجاز، في حين ظهر أحد القائمين على خدمة الحضور وهو يقدم مشروبا روحيا لأحد الحضور.

كما اظهر الفيديو وجود نساء بلا غطاء رأس.

من جانبهم، استنكر الناشطون على موقع “تويتر” ما ظهر في الفيديو، مؤكدين بأن الإسلام قد مات في السعودية، مشيرين بأن ما يحدث يدل على أن السعوديين قد فهموا الحرية بطريقة خاطئة.

ههههه الاسلام بالسعوديه اقرى عليه الفاتحه هواساسا من تأسيس السعوديه مخربط فيها الاسلام لكن اليوم مات — muhssenalanze (@FCybV0vupfwUiuK) October 31, 2017

حسبي الله على الدب الداشر وسلمانكو وكل من يطبل لال سعود — الحربي (@ALHarbi2923) October 31, 2017

شحن الخمور في ارتفاع من فرنسا(يشحونه مغلف بكراتين العاب اطفال) هل تريد ادلة — arabee (@arabeevideo) October 31, 2017

كلما ازداد إفلاس آل سعود ماليا

ازدادوا إفلاسا دينيا — شدّاد (@Mkkdkj) October 31, 2017