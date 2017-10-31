انطلاقا لتطبيق فعاليات متواكبة مع النهج العلماني الذي دشنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لفعالية احتفالية في أحد فنادق .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر بأن الحفل كان مختلطا، حيث ظهرت فرقة موسيقية تعزف موسيقى الجاز، في حين ظهر أحد القائمين على خدمة الحضور وهو يقدم مشروبا روحيا لأحد الحضور.

 

كما اظهر الفيديو وجود بلا غطاء رأس.

 

من جانبهم، استنكر الناشطون على موقع “تويتر” ما ظهر في الفيديو، مؤكدين بأن الإسلام قد مات في ، مشيرين بأن ما يحدث يدل على أن السعوديين قد فهموا الحرية بطريقة خاطئة.