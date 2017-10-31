تداول ناشطون كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف تحرش رجال امن بوافد أجنبي، وسط مطالبات بإلقاء القبض على أفراد الأمن.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر قيام رجال أمن تابعين لقطاع الأمن العام أثناء دورية اعتيادية، بالتحرش لفظيًا بالوافد الأجنبي الذي كان يسير في أحد الشوارع برفقة كلبيه، خلال سيرهم ببطء بجانبه وسؤاله بطريقة ساخرة عن جنسيته.

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع والتعبير عن الإستياء من قبل الناشطين، أوقفت الأجهزة الأمنية الكويتية، أفراد الدورية الأمنية بعد أن ظهروا في المقطع فيديو وهم يتحرشون بوافد أجنبي بمكان عام .

وأصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، بيانًا، قالت فيه إنها “ستتخذ الإجراءات الانضباطية الرادعة بحق رجال الأمن”، مضيفة أنه “لا أحد فوق القانون، وأن رجل الأمن لا بد أن يلتزم بالضبط والربط، وأن يكون مثالاً يحتذى به في السلوك”.