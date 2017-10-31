أصيب الشيشاني المعروف “آدم عثمانوف” الذي اتهم سابقا بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتلت زوجته “أمينة”، في إطلاق نار على سيارته بكييف.

وأعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشينكو، عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” عن تعرض “عثمانوف” لإطلاق نار بينما كان في سيارته مع زوجته في العاصمة كييف.

وأدى إطلاق النار لإصابة آدم عثمانوف ومقتل زوجته “أمينة أوكويفا” برصاصة في الرأس عند معبر سكة الحديد بالقرب من قرية غليفاك”.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها عثمانوف وأوكيفا لمحاولة اغتيال، ففي أوائل الصيف، تعرض عثمانوف وزوجته لإطلاق نار في العاصمة الأوكرانية، وتمكنت زوجة عثمانوف من قتل المهاجم بمسدس حصلت عليه كهدية من وزير داخلية أوكرانيا.

واكتسب الشيشاني آدم عثمانوف شهرة في شتاء عام 2012. عندما قال أحد المعتقلين من جماعة متطرفة بأن عثمانوف كان يعد لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

وفي عام 2007، عثر جهاز الأمن الفدرالي الروسي على سيارة مفخخة في موسكو، كانت تستهدف موكب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، حيث تم اعتقال مجموعة أشخاص من ضمنهم عثمانوف، والذي أطلق سراحه فيما بعد وغادر روسيا.