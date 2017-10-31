في صفعة قوية لرئيس هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، استنكر لاعب المنتخب السعودي السابق محمد سويلم علي قرار السماح للمرأة بدخول الملعب.

وقال ” سويلم” في لقاء معه عبر برنامج “الجلسة” المذاع على قناة “الرياضية” الحكومية، إنه يرفض فكرة دخول المرأة للمعلب، وإستدل بالآية القرآنية ” وقرن في بيوتكن ولاتتبرجن تبرج الجاهلة الأولى”، وأيده الكثير من أبناء المملكة والذين يعارضون هذا القرار بشدة ، مؤكدين أنه قرار غير صائب من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية .

وأكمل “سويلم” حديثه قائلا: ” تشعر أن هناك تصيد للدولة السعودية، وأن المملكة العربية السعودية هي الحاضنة للدول الإسلامية”، مشيرا إلى الصور التي تم بثها في مباراة كأس السوبر وحضور العائلات لأرض الملعب وما شابها من أحداث مؤسفة .

#محمد_السويلم

افتخر بهذا الشخص يمثلنا كشعب مسلم اسأل الله ان يحفظك بحفظه ونعم الرجل pic.twitter.com/yvZa9O3Bhj — ماجد التميمي нғc⁵⁶ (@Tamim640) October 31, 2017

وتفاعل العديد من نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” مع الفيديو للاعب الأسبق للمنتخب السعودي محمد سويلم، والذي قام من خلاله برفض دخول المرأة السعودية للملعب، وأيده الكثير من المعارضين لهذه الفكرة، حيث دشن ناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #محمد_السويلم” احتل المرتبة الاولى في “الترند” السعودي، عبروا من خلاله عن شكرهم له وعدم خشيته من قول الحقيقة.

نطق وتحدث بكل احساس لرجل مسلم في وقت صمت الخائفون وطبل المطبلون ،، تحدث في وقت كان الصمت مسيطر على شعب كامل#محمد_السويلم — saltanAlbraq (@Nsssr__9) October 31, 2017

سلـمت يـآ محمد السـويلم السويلم يرفض فكرة دخول النساء الى الملاعب .. وتحدث عن شيء خطير سيحدث#محمد_السويلمَ التفاصيل بالتعليق الاول — Saudi Arabia (@Saudi_Arabia21) October 31, 2017

#محمد_السويلم

رجال في زمن ماتت فيه الرجوله — وجدان (@Jg1Tj) October 31, 2017

الله يرزقه الجنة ..

تكلم ب لسان فئة كبيرة من الشعب السعودي الحمد لله أن فيه إلى الآن اعلام حقيقي بعيد عن التمجيد والتطبيل.. #محمد_السويلم — ح ..الشمري💫 (@alshadiih) October 31, 2017

هذا الذي نفتخر فيه ويمثل الاعلام السعودي الاصييييل فقط #محمد_السويلم pic.twitter.com/OV8QJwnztv — hamdan (@hamdan82410132) October 31, 2017

هذا الإنسان #محمد_السويلم يمثلني .. قال من لم يستطيع كبار حثالة الإعلاميين عندنا

آمثال الهراج واشكاله الطبالين . #محمد_السويلم pic.twitter.com/XMMLu9F1MV — ABDUARHMAN AL-HARBI (@ABDOO_24) October 31, 2017

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، مساء الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.