في صفعة قوية لرئيس هيئة الرياضة والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، استنكر لاعب المنتخب السعودي السابق محمد سويلم علي قرار السماح للمرأة بدخول الملعب.

وقال ” سويلم” في لقاء معه عبر برنامج “الجلسة” المذاع على قناة “الرياضية” الحكومية، إنه يرفض فكرة دخول المرأة للمعلب، وإستدل بالآية القرآنية ” وقرن في بيوتكن ولاتتبرجن تبرج الجاهلة الأولى”، وأيده الكثير من أبناء المملكة والذين يعارضون هذا القرار بشدة ، مؤكدين أنه قرار غير صائب من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية .

وأكمل “سويلم” حديثه قائلا: ” تشعر أن هناك تصيد للدولة السعودية، وأن المملكة العربية السعودية هي الحاضنة للدول الإسلامية”، مشيرا إلى الصور التي تم بثها في مباراة كأس السوبر وحضور العائلات لأرض الملعب وما شابها من أحداث مؤسفة .

وتفاعل العديد من نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” مع الفيديو للاعب الأسبق للمنتخب السعودي محمد سويلم، والذي قام من خلاله برفض دخول المرأة السعودية للملعب، وأيده الكثير من المعارضين لهذه الفكرة، حيث دشن ناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #محمد_السويلم” احتل المرتبة الاولى في “الترند” السعودي، عبروا من خلاله عن شكرهم له وعدم خشيته من قول الحقيقة.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، مساء الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

