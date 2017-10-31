تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليهودي الأمريكي “إيفرام جليزر”، وهو يقف على منبر مسجد “المحيسني” بحي أشبيليا، في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا للصور فقد اعتلى جليزر المنبر بعد انتهاء صلاة الجمعة، بإمامة الشيخ عادل الكلباني، وعقب خروج الناس، ملتقطا الصورَ من كاميرا هاتفه.

من جانبه قال “المحيسني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقا على الصور: ” زارنا مالك نادي مانشتر ونائب رئيس النادي بعد الجمعة برفقة الأستاذ عمر الأيدا ( STC)”.

زارنا مالك نادي مانشتر ونائب رئيس النادي بعد الجمعة برفقة الأستاذ عمر الأيدا ( STC) pic.twitter.com/Axt94kSDVN — عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 27, 2017

وردا على صحيفة “سبق” التي قالت إن “جليزر” قد ادى الصلاة، قال “المحيسني”:” ما صلى ، حضر الصلاة فحسب ، الله يشرح صدره”.

ما صلى ، حضر الصلاة فحسب ، الله يشرح صدره https://t.co/J2vRRQ8cJZ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 27, 2017

وكان جليزر أحد الذين شاركوا في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، الذي استضافته الرياض بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقد استقبله في وقت سابق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل شيخ، واستعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون والبرامج التي يمكن تنفيذها؛ تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للرياضة ونادي مانشستر يونايتد.