تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمالك نادي الإنجليزي، اليهودي الأمريكي “إيفرام جليزر”، وهو يقف على منبر مسجد “” بحي أشبيليا، في العاصمة .

 

ووفقا للصور فقد اعتلى جليزر المنبر بعد انتهاء صلاة الجمعة، بإمامة الشيخ عادل الكلباني، وعقب خروج الناس، ملتقطا الصورَ من كاميرا هاتفه.

 

من جانبه قال “المحيسني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقا على الصور: ” زارنا مالك نادي مانشتر ونائب رئيس النادي بعد الجمعة برفقة الأستاذ عمر الأيدا ( STC)”.

 

وردا على صحيفة “سبق” التي قالت إن “جليزر” قد ادى الصلاة، قال “المحيسني”:” ما صلى ، حضر الصلاة فحسب ، الله يشرح صدره”.

 

وكان جليزر أحد الذين شاركوا في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، الذي استضافته الرياض بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وقد استقبله في وقت سابق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل شيخ، واستعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون والبرامج التي يمكن تنفيذها؛ تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للرياضة ونادي مانشستر يونايتد.