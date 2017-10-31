قائمة الممنوعين من السفر في السعودية

نشر حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص بنقل أخبار المعتقلين في المملكة العربية السعودية، قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر.

وضمّت القائمة، دعاة، وإعلاميين، وكتابا، ومغردين بارزين، وجاء على رأسها الشيخ محمد العريفي، والإعلامي أحمد الشقيري.

كما ضمّت القائمة، كلا من الدعاة: ناصر العمر، محسن العواجي، عبد العزيز الفوزان، عبد الوهاب الطريري، فهد العجلان، ومحسن المطيري، وخالد المصلح، وعبد الله الداوود، وعصام العويد، علما أن الأخير معتقل منذ شباط/ فبراير الماضي.

وضمت القائمة أيضا، المحامي عبد الله الناصري، والإعلامي سعد التويم، والكاتب زهير كتبي، والاقتصادي حمزة السالم.

القائمة أدناه تضم أسماء الأشخاص الذين منعتهم السلطات السعودية من السفر وعممت أسمائهم على المنافذ الحدودية والمطارات pic.twitter.com/RNuBToetBg — معتقلي الرأي (@m3takl) October 30, 2017

إضافة إلى عضو مجلس الشورى السابق أحمد التويجري، والكاتبين زياد الدريس، ومحمد معروف الشيباني، والطبيب وليد الفتيحي.

كما احتوت القائمة على ثلاث أكاديميات، هن ريم آل عاطف، ونورة السعد، ونوال العيد.

وكان الحساب ذاته، نشر قبل أيام أن الإعلامي أحمد الشقيري يأتي على رأس قائمة ستنشر قريبا للممنوعين من السفر.