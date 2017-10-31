نشر حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص بنقل أخبار المعتقلين في المملكة العربية ، قائمة الأشخاص .

 

وضمّت القائمة، دعاة، وإعلاميين، وكتابا، ومغردين بارزين، وجاء على رأسها الشيخ ، والإعلامي .

 

كما ضمّت القائمة، كلا من الدعاة: ناصر العمر، محسن العواجي، عبد العزيز الفوزان، عبد الوهاب الطريري، فهد العجلان، ومحسن المطيري، وخالد المصلح، وعبد الله الداوود، وعصام العويد، علما أن الأخير معتقل منذ شباط/ فبراير الماضي.

 

وضمت القائمة أيضا، المحامي عبد الله الناصري، والإعلامي سعد التويم، والكاتب زهير كتبي، والاقتصادي حمزة السالم.

إضافة إلى عضو مجلس الشورى السابق أحمد التويجري، والكاتبين زياد الدريس، ومحمد معروف الشيباني، والطبيب وليد الفتيحي.

 

كما احتوت القائمة على ثلاث أكاديميات، هن ريم آل عاطف، ونورة السعد، ونوال العيد.

 

وكان الحساب ذاته، نشر قبل أيام أن الإعلامي أحمد الشقيري يأتي على رأس قائمة ستنشر قريبا للممنوعين من السفر.

 