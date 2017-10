أوضح عضو لجنة الأقمشة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة وليد العماري، أنه تم توفير أقمشة عباءات نسائية وطرحات تتناسب مع لون كل فريق رياضي للدخول بها إلى الملاعب، بعد السماح رسميًّا بدخول الأسر للاستادات، مطلع العام المقبل.

وأكّد “العماري”، أن إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، سينعش محلات بيع العباءات والطرح الملونة بنسبة تتجاوز 30%‎، لافتًا إلى أن أقمشة العباءات والطرح المتوفرة في الأسواق المحلية هي صناعات يابانية وكورية، وفقا لما نقلته “سيبوتنيك” الروسية .

وقال العماري: “إن العباءة السمة الرئيسة التي تميز المرأة العربية على مرّ العصور، ولكن العباءة السعودية لها خصوصيتها وطبيعتها التي ميزتها عن بقية أنواع العباءات، مبينًا الحرص على مراعاة الأعراف والتقاليد السعودية في الأزياء المطروحة بالأسواق”.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، مساء الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

3⃣ start of preparing of three stadiums in Riyadh, Jeddah and Dammam to be ready to the families in early 2018

— Sports Authority (@gsaksa_en) October 30, 2017