عبّر سعوديون عن تضامنهم مع الإعلامي السعودي محمد السويلم؛ بعد تصريحاته التي رفض فيها قرار السماح للنساء بدخول الملاعب، ودشّنوا هاشتاغاً على “تويتر” لذلك حمل اسمه.

وفي موقف وصفه النشطاء بـ “البطولي”، رفض الإعلامي السعودي، محمد السويلم، دخول النساء للملاعب، وذلك في تحد لقرار رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية، تركي ال الشيخ، والذي أصدر هذا القرار.

@momhmom *الرجال مواقف*

والرجال أصحاب المواقف قلة في زمن كثر فيه الرجال عددًا لا قيمةً…#محمد_السويلم نعم الرجل انت — حميد الظفيري 🇸🇦 (@gr7_1) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

نطق وتحدث بكل احساس لرجل مسلم في وقت صمت الخائفون وطبل المطبلون ،، تحدث في وقت كان الصمت مسيطر على شعب كامل#محمد_السويلم — saltanAlbraq (@Nsssr__9) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#محمد_السويلم

بمثل هذا الاعلامي نفتخر

لم تغره الكاميرات و الفلاشات عن مبادئه و دينه…

قال الحق و نال محبة الناس..

اشكره من اعماق قلبي 💜 — د . ساره الشهري (@sarah_shehri25) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وأعرب البعض عن تخوفهم من صدور قرار قريبا لإيقاف “السويلم” عن الظهور في الإعلام مرة أخرى. الأمر الذي دفع بالنشطاء لتدشين هذا الهاشتاج الذي لاقى تفاعلا غير مسبوق تضامنا مع الإعلامي السعودي.

باع الدنيا واشترى آخرته ، تكلم وهو يعلم انهم لن يتركوه ويمكن ان الاعلام باب رزق له ، اسأل الله تعالى ان يعوضه خير ويرزقه #محمد_السويلم — ᗩᗷᗪᑌᒪ ᖇᗩᕼᗰᗩᑎ (@Al_Wajeeh02) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#محمد_السويلم من يهاجم السويلم .. اسأله سؤلا وحيدا وين حرية الرأي اللي تدعيها؟ السويلم قال رأي تبي تقتنع او بكيفك .. هو قال مايراه حق — الناصر التميمي (@Redline8855) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

لو تلاحظون ان الهاشتاق ماغرد فيه ولا اعلامي ولا مسوؤل لانه تكلم بالحقيقه اما البقية لايعجبهم يريدون التطبيل للقرار فقط !! #محمد_السويلم — … (@2014Ahmed1413) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#محمد_السويلم كنت أظن بأن كل الإعلاميين منحطين ولكن أثبت بأن أبناء الحلال موجودين يا خوفي الرياضية ما عاد تستضيفك — ابن السعودية (@lafe1515) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#محمد_السويلم أعتقد انه قال كلام يمثل كل مسلم سعودي غيور على دينه ومحارمه ولا عزاء لكل داعيه او شيخ خاف ينطق بكلمة حق عشان ينسجن . — أحـمد | (@moood195) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

تصريحات نارية قد تغضب “ابن سلمان”

وأثار تعليق لاعب الساحرة المــستديرة السابق السعودي محمد السويلم على السماح للعائلات والسيدات دخول الملاعب السعودية تفاعلاً كبيراً.

وذكــر “السويلم” أثناء استضافته ببرنامج الجلسة على “قناة الرياضية 1” إن العديد من القرارات تصب في المصلحة العامة، ولكن لديه تحفظ علي قرار دخول النساء للملاعب، وإن القرار تم اتخاذه في إِجْتِمــاع السوبر الأخير، وأن العائلات دخلت إلي الــلــقـاء، وإن العديد من الحاضرات لم تكن سعوديات، وأنهن ظهرن بشكل لا يليق ببلد التوحيد.

وقد أشار “السويلم”، أنه يثق في الفتاة السعودية المسلمة، لأن الموضوع متعلق بالشريعة، وقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية”، وأن الدليل القرآني الموجود، جميع السعوديات تعلم الهدف منه.

وبدورة فقد قد ارْدَفَ أن الأفضل والأسلم، من الدولة، هو ترك الخيار للجميع من تريد الحضور فتحضر ومن لا تريد فلا تحضر، وأنه واثق في السعوديات بعدم الحضور.

وعبر البعض عن تخوفهم الشديد من مستقبل البلاد في ظل سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، التي فتحت الباب على مصراعيه للتيارات العلمانية التي أخيرا وجدت فرصتها لنشر “الفجور والانحلال” بدعوى التحرر والانفتاحية وبدعم من “ابن سلمان” نفسه.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.