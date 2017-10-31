عبّر سعوديون عن تضامنهم مع الإعلامي السعودي ؛ بعد تصريحاته التي رفض فيها قرار ، ودشّنوا هاشتاغاً على “تويتر” لذلك حمل اسمه.

 

وفي موقف وصفه النشطاء بـ “البطولي”، رفض الإعلامي السعودي، محمد السويلم، ، وذلك في تحد لقرار رئيس ، ، والذي أصدر هذا القرار.

وأعرب البعض عن تخوفهم من صدور قرار قريبا لإيقاف “السويلم” عن الظهور في الإعلام مرة أخرى. الأمر الذي دفع بالنشطاء لتدشين هذا الهاشتاج الذي لاقى تفاعلا غير مسبوق تضامنا مع الإعلامي السعودي.

تصريحات نارية قد تغضب “ابن سلمان”

وأثار تعليق لاعب الساحرة المــستديرة السابق السعودي محمد السويلم على السماح للعائلات والسيدات دخول الملاعب السعودية تفاعلاً كبيراً.

 

وذكــر “السويلم” أثناء استضافته ببرنامج الجلسة على “قناة الرياضية 1” إن العديد من القرارات تصب في المصلحة العامة، ولكن لديه تحفظ علي قرار دخول النساء للملاعب، وإن القرار تم اتخاذه في إِجْتِمــاع السوبر الأخير، وأن العائلات دخلت إلي الــلــقـاء، وإن العديد من الحاضرات لم تكن سعوديات، وأنهن ظهرن بشكل لا يليق ببلد التوحيد.

 

وقد أشار “السويلم”، أنه يثق في الفتاة السعودية المسلمة، لأن الموضوع متعلق بالشريعة، وقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية”، وأن الدليل القرآني الموجود، جميع السعوديات تعلم الهدف منه.

 

وبدورة فقد قد ارْدَفَ أن الأفضل والأسلم، من الدولة، هو ترك الخيار للجميع من تريد الحضور فتحضر ومن لا تريد فلا تحضر، وأنه واثق في السعوديات بعدم الحضور.

 

وعبر البعض عن تخوفهم الشديد من مستقبل البلاد في ظل سياسة ولي العهد ، التي فتحت الباب على مصراعيه للتيارات العلمانية التي أخيرا وجدت فرصتها لنشر “الفجور والانحلال” بدعوى التحرر والانفتاحية وبدعم من “ابن سلمان” نفسه.

 

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

 

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

 

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في ، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.