تسبب نظام الرصد الآلي الجديد للسيارات الذي فعلته وزارة الداخلية السعودية تحت اسم “ساهر” في سخط واسع بين السعوديين، الذين اشتكوا من ارتفاع قيمة فواتير المخالفات بشكل (مبالغ فيه ولايصدق) لدرجة أن أحد المواطنين ذكر أنه حصل على قرض ليسدد مخالفات “ساهر”.

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر

قسم بالله ظلم مطلع من كم شهر قرض !

علشان اسدد مخالفات ساهر 70 ألف ..

شيء يقهر ودك تشنق نفسك من القهر — رماد (@muhannad__1992) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ودشن نشطاء تويتر هاشتاجا حمل عنوان “#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر” نددوا فيه بنظام الرصد الآلي الجديد للمرور، مؤكدين أن الدولة فعلت هذا النظام لابتزاز واستغلال المواطنين وليس لأمنهم وسلامتهم أبدا، كما ذكر بيان لوزارة الداخلية السعودية.

شوفوا وين حاطين ساهر !!

هذا يؤكد أنه لسرقة الناس وليس لحفظ أرواحهم !

.#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر pic.twitter.com/ovNmiR6nS0 — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر

يا اخوان لا نكذب على بعض هدف ساهر هو الربح وليس سلامة المواطن واكبر دليل تغيير مكان الكميرات بشكل متكرر وعدم وضع لوحات — ياسر القحطاني (@ilooli23) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر مواطن يريد سداد مخالفته ولا يريد ان يماطل لكن لا يملك مال ليسدد بوقتها النتيجة: يضاعفون عليه المخالفة 🔹يعاقبونك لفقرك — 🇸🇦 ابراهيم العنزي (@anezy28) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر في كوريا الجنوبيه ساهر كل ٢٠ كيلو وقبلها بـ ٣ كيلو في تنبيه لوجود ساهر الهدف عندهم تخفيف السرعه

و ليس الربح

👎🏽 — شـووق ¶🦋 (@dx____00) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وتزعم السلطات السعودية أن نظام “ساهر” الجديد الذي تم تدشينه قبل 4 أشهر قد قلل من الحوادث المرورية بنسبة 40%.

ساهر فقط اكل مال المواطن والحوادث مازالت مستمره لم يتغير شي ومايذكر في احصائيات المرور كذب ودجل نسأل الله العفو والرحمه #ارفعو_عنا_ظلم_ساهر — الشريف عبدالمحسن (@ab_nadr) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ويواجه “ساهر” حذراً شديدًا ومراقبة مستمرة من الأهالي لتفادي مفاجآت “فلاشاته” لهم تجنباً لاحتساب مخالفات السرعة عليهم التي يدفع بسببها البعض مبالغ طائلة قد يعجز عن سدادها ما يتسبب له في إيقاف خدماته ومعاملاته لحين سدادها، لاسيما مع عدم استقرار مواقع كاميرات “ساهر” بمكانٍ محدد؛ حيث يتم تغييرها من وقت لآخر وبشوارع جديدة ومفاجئة للسيارات.

الحين إذا رحت مشوار طول الطريق اتلفت ادور ساهر ورى جدار ورى برميل ورى شجره ترجع البيت وارقبتك جايها شد عضلي😂

‘#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر — عبدالرحمن المخلّفي (@D7om_7rb) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر

ساهر عندنا مثل اليهودي بآخر الزمان

يختبأ عن المسلم خلف الشجر والحجر😂 — شجن العنزي|~ (@shajn700) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر

أخذت دورة ف مدينة جدة

لمدة شهرين وأقسم ب آيات الله

ف خلال هذي الشهرين وصلت

مخالفاتي 17950 ريال

كل يوم يصورني وانا رايح وانا جاي 😂

والسبب كل يوم يغيرون موقع الكاميرا😔💔

وأبغي أسدد

بس وربكم غبنه ترمي ب ١٧ ألف 🙁 pic.twitter.com/zts7fWp7Bl — Ali jabir (@alijabir1212) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ويواجهه الأهالي عبر رسائل تحذيرية ينشرونها ويتناقلونها عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التحديثات الجديدة للأماكن الأخيرة للنظام الذي يأتي من باب التعاون والحرص بعدم تجاوز السرعات المحددة له وتحملهم مخالفات جديدة هم في غنى عنها.

#ارفعو_عنا_ظلم_ساهر خلونا نسوي حملة ضد ساهر ونوقف السيارات ونركب مثل أول حمير وبقر وجمال هههههههههههههههههههههههههههههههههه امزح امزح — عبدالرحمن الحُميم (@abdurrahman_alh) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧