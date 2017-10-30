دشن ناشطون بتويتر هاشتاغ حمل عنوان “#تميم_بن_حمد” عبروا فيه عن فخرهم وتقديرهم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك عقب لقاءه وتصريحاته القوية مع قناة “CBS” الأمريكية التي أحرج فيها دول الحصار وقدم دروسا سيسجلها التاريخ.. بحسب وصف النشطاء.

وعبر الهاشتاغ الذي لاقى انتشارا واسعا وخاصة في قطر والكويت، أشاد النشطاء بتعبيرات الشيخ تميم القوية وتصريحاته المتوازنة التي قارنها النشطاء بتصريحات بعض دول الحصار المندفعة والهوجاء.

في #الازمه_الخليجيه شعبٌ زادولائه وحبه لأميره #تميم_بن_حمد ❤️وشعوب سقطت أقنعة حكامهاوانكشفت أكاذيبهم لشعبهم قبل الشعوب الأخرى #دول_الحصار pic.twitter.com/C4GAYKmTPw — بنت الأدعم 🇶🇦 (@NHMQA) October 30, 2017

سمو الامير استمد قوته من الشعب القطري ، لذلك فهو صامد في وجه دول الحصار بالرغم من كل محاولاتهم الخسيسه #تميم_بن_حمد#ابشروا_بالعز_والخير pic.twitter.com/ZsbxfxgR4N — Eng. Saleh ALDosari (@SalehBinSaadALD) October 30, 2017

سجل يا تاريخ بأن هذا 👇🏽الشاب امير دولة قطر #تميم_بن_حمد اعطى دول الحصار درس في الاخلاق وفي العروبة لم يفعلها اجداد اجدادهم #سجل_ياتاريخ pic.twitter.com/CMPQVOrmcf — ‏نَحْنُ تميم (@alarabid11) October 30, 2017

يا سمو الأمير، أنت رمز سيادتنا وكرامتنا، ومعنى أخلاقنا العربية والإسلامية. حفظ الله بلادنا بقيادتكم، يا صقر العرب#تميم_بن_حمد#60minutes pic.twitter.com/AD4RY00SOl — إبراهيم فلامرزي (@ib_falamarzy) October 30, 2017

عندما تجتمع الهيبة بالتواضع..

هذا #تميم_بن_حمد — رمزان راشد النعيمي (@ramzan_alnaimi) October 30, 2017

تشارلي روز عن #دول_الحصار : هل استهانوا بقدراتك؟

أمير قطر #تميم_بن_حمد: استهانوا بقدرات الشعب القطري.. وأنا فخور جدا بشعبي#قطر — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) October 30, 2017

وعن سؤال المذيع بشأن قناة “الجزيرة” ومطالب دول الحصار بإغلاقها، أشاد النشطاء برد الأمير الحاسم والملجم والسريع.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر في أقل من 3 ثوان: لن أغلق #الجزيرة..#الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/0rkl4u7zKd — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 30, 2017

الحصار صدمنا ونرفض المس بكرامتنا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الحصار المفروض على بلاده “شكل صدمة” في توقيته، بينما أبدى استعداده للحوار من أجل حل الأزمة ولكن دون المس بالكرامة والسيادة.

وفي مقابلة مع شارلي روز في برنامج “ستون دقيقة” على محطة “سي.بي.أس” الأميركية، أوضح الشيخ تميم أن الحصار كان صادما للشعب القطري “لأننا قبل أسابيع قليلة كنا في اجتماع في غرفة واحدة مع الرئيس الأميركي نناقش قضية الإرهاب وتمويله، ولم يعبر أحد منهم عن قلقه أو يخبرنا بأي شيء”.

وشدد أمير قطر على أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة في الولايات المتحدة مع الدول التي تحاصر بلاده، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر. وأضاف “إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

وقال إنه ما زال ينتظر الرد على دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول الحصار إلى عقد مباحثات مباشرة مع قطر في كامب ديفد.

وأوضح أمير قطر أن ترمب أبلغه بأنه لن يقبل بدخول أصدقاء الولايات المتحدة في نزاع بينهم، وأنه عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي استضافة محادثات بين قطر والدول التي تحاصرها.

وقال الشيخ تميم إنه قبل على الفور، وإن الاجتماع كان يفترض حدوثه قريبا جدا، ولكنه لم يسمع ردا من الدول التي تحاصر قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وأبدى أمير قطر قلقه من غرق المنطقة في الفوضى إذا حدث أي عمل عسكري.

في المقابل، جدد أمير قطر رفضه التدخل في سيادة بلاده والمس من كرامتها، وقال إنه لن يغلق قناة الجزيرة، مشيدا بدورها في دعم حرية التعبير بالمنطقة.

واتهم دول الحصار بالسعى لتغيير النظام في قطر، وقال “هذا واضح جدا.. لقد حاولوا هذا الأمر من قبل عام 1996 بعدما أصبح والدي أمير البلاد، وحاولوا مجددا وبشكل واضح خلال الأسابيع الماضية”.

وقال إن دول الحصار ترفض استقلالية قطر في التفكير ودفاعها عن الحق في حرية التعبير، لأن هذه الدول “تخشى حرية التعبير وتعتبرها تهديدا لها”.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.