سخر الكاتب القطري والمحلل السياسي المعروف جابر الحرمي، من تصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة في باريس عن انعدام الخدمات في مصر وتدهور حقوق الإنسان.

وقال “الحرمي” في تغريدة دونها عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) وأرفق بها مقطع لتصريحات السيسي ما نصه:”ما هي دواعي وجود رئيس طالما كل هذه الأساسيات غير متوفرة؟ أين ذهبت ثروات البلد والشعب هذا وضعه..؟ بينما السجون متوفرة وبكثرة..”.

ما هي دواعي وجود رئيس طالما كل هذه الأساسيات غير متوفرة؟ أين ذهبت ثروات البلد والشعب هذا وضعه..؟

بينما السجون متوفرة وبكثرة..#مصر #السيسي pic.twitter.com/DXBPJbUXEq — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 30, 2017

وردا على سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأسبوع الماضي، قال “السيسي” منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان سياسيا فقط”.

وأضاف: «لماذا لا تسألني عن حق الإنسان في التعليم الجيد.. معندناش (ليس لدينا) تعليم جيد، ولماذا لا تسألني عن حق العلاج الجيد.. معندناش علاج جيد، ومبتسألنيش ليه (لماذا لا تسألني) عن حق التشغيل والتوظيف.. معندناش».

وتابع «السيسي» اعترافاته بالقول: «مبتسألنيش ليه عن الإسكان الجيد.. معندناش.. مبتسألنيش ليه عن الوعي الحقيقي اللي المفروض (الذي من المفترض) أن نرسخه في نفوس المصريين».

واستطرد: «نحن لا نتهرب من الإجابة عن حقوق الإنسان، لكن يجب وضع مصر في سياقها الطبيعي، لدولة في ظروفها، فنحن لسنا في أوروبا، بتقدمها الفكري والثقافي والحضاري والإنساني. نحن في منطقة أخرى».