سخر الكاتب القطري والمحلل السياسي المعروف ، من تصريحات رئيس النظام المصري عبدالفتاح الأخيرة في باريس عن انعدام الخدمات في وتدهور حقوق الإنسان.

 

وقال “الحرمي” في تغريدة دونها عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) وأرفق بها مقطع لتصريحات السيسي ما نصه:”ما هي دواعي وجود رئيس طالما كل هذه الأساسيات غير متوفرة؟ أين ذهبت ثروات البلد والشعب هذا وضعه..؟ بينما السجون متوفرة وبكثرة..”.

 

وردا على سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأسبوع الماضي، قال “السيسي” منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان سياسيا فقط”.

 

وأضاف: «لماذا لا تسألني عن حق الإنسان في التعليم الجيد.. معندناش (ليس لدينا) تعليم جيد، ولماذا لا تسألني عن حق العلاج الجيد.. معندناش علاج جيد، ومبتسألنيش ليه (لماذا لا تسألني) عن حق التشغيل والتوظيف.. معندناش».

 

وتابع «السيسي» اعترافاته بالقول: «مبتسألنيش ليه عن الإسكان الجيد.. معندناش.. مبتسألنيش ليه عن الوعي الحقيقي اللي المفروض (الذي من المفترض) أن نرسخه في نفوس المصريين».

 

واستطرد: «نحن لا نتهرب من الإجابة عن حقوق الإنسان، لكن يجب وضع مصر في سياقها الطبيعي، لدولة في ظروفها، فنحن لسنا في أوروبا، بتقدمها الفكري والثقافي والحضاري والإنساني. نحن في منطقة أخرى».

 