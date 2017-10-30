نشبت مشادة “تويترية” حادة بين الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، ومستشار ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بسبب تصريحات للأول قال فيها بأن “شيك بمبلغ 4 مليار دولار” من قطر لمصر، كفيل بحل الأزمة الخليجية، مؤكدا بأن مصر هي جوهر الخلاف.

وكان “خاشقجي” قد صرح في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، بأن أمير قطر، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة الخليج، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين السعودية، وقطر، بل تدور حول مصر.

وأثارت تصريحات “خاشقجي” التي أكد فيها عشق النظام المصري والسيسي لـ”رز الخليج” الكفيل بحل أي أزمة، غضب مستشار “ابن زايد” الذي سارع بالرد في تغريدة له بتويتر قائلا:”ما هكذا تورد يا بوصلاح الإبل ومصر ليست للبيع والشراء”

جمال خاشقجي: شيك بـ 4 مليار $ لمصر يحل أزمة قطر. ما هكذا تورد يا بوصلاح الإبل ومصر ليست للبيع والشراء. @JKhashoggi https://t.co/oLzSs243hC — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 30, 2017

ليرد عليه الكاتب السعودي بنفس التغريدة قائلا:”بالتأكيد مصر أكبر من ذلك ولكننا جميعا نعلم من عرضها للبيع والشراء عام ٢٠١٣ ، لننتظر كتاب ديفيد كيركباترك عن تلك المرحلة ونعرف من أرخصها .”

بالتأكيد مصر اكبر من ذلك ولكننا جميعا نعلم من عرضها للبيع والشراء عام ٢٠١٣ ، لننتظر كتاب ديفيد كيركباترك عن تلك المرحلة ونعرف من أرخصها . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 30, 2017

ليزداد السجال بينهما ويرد مستشار ولي عهد أبو ظبي مرة أخرى، في محاولة للدفاع عن النظام المصري والسيسي حليف ابن زايد “مصر عزيزة وغالية ولا يجوز التحدث عنها بلغة البيع والشراء. واعتقد ان حديثك هفوة لا تليق بك وأرجوك التراجع والاعتذار بما تملك من شجاعة أدبية”

مصر عزيزة وغالية ولا يجوز التحدث عنها بلغة البيع والشراء. واعتقد ان حديثك هفوة لا تليق بك وأرجوك التراجع والاعتذار بما تملك من شجاعة أدبية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 30, 2017

ردود عبدالخالق عبدالله على “خاشقجي” قوبلت بردود عنيفة من النشطاء، الذين ذكروه بتسريبات “السيسي” عن أموال الخليج و”هتدفع يعني هتدفع”.

😂 عزيزة وغالية ..

هفوة ولا يجوز !! سمعني تسجيل "عندهم فلوس زي الرز "

"حتدفع يعني حتدفع "

" تقدر تصرف ع ٩٠ مليون " اسأل شعب مصر📌 — احمد العوضي (@Sohar2000) October 30, 2017

كما أشار النشطاء إلى أن محمد ابن زايد الذي يحرك عبدالخالق عبدالله، هو أول من تحدث بلغة “الرز” وقام بشراء النظام المصري كله.

يا استاذ جمال … من يعتب عليك بلاده أشترت مصر بسياساتها وحكامها وأرخصت قيمتها ..

فلا تسوق علينا التعجب يا استاذ عبدالخالق — سعود بن عبدالله (@samn818181) October 30, 2017

اتوقع مليار واحد مو اربعه سيسي يبيع القضيه صحيح انه اندفع له اكثر بس هو نظامه انا صاحبي الي يدفع الحين شكرا استاذ جمال كلام صحيح وجهة ١٠٠% — سياسي (@q_8_79) October 30, 2017

واتهم آخرون مستشار ابن زايد بالتناقض الواضح وإدعاء المثالية

ما يحزن حقا ان من على شاكلة عبدالخالق يوزعون النصائح يمينا وشمالا وهم بعيدا تماما عن هذه المثل — م. محمود العامري (@Mahmood_Amri99) October 30, 2017

ولم يستبعد “خاشقجي” في تصريحاته لـ”بي بي سي” أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.

مضيفا أن الأزمة الخليجية أدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي، ولم يكن السعوديون بحاجة لها.

وفي سياق آخر، وبالمقابلة ذاتها، قال خاشقجي إن علاقته لم تقطع مع السعودية ومع المسؤولين فيها، لكنه اختار المغادرة الى الولايات المتحدة لأنه منع من الكتابة والتغريد في بلده.

وتابع أنه يكتب في الصحف الغربية لأن مساحة الحرية مكفولة له خارج السعودية.

وتمنى خاشقجي أن تنتهي أجواء التخويف والاعتقالات والتهديد التي انتشرت في السعودية مؤخرا، وأن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها قبل ستة شهور.