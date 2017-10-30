الإمارات تعتذر لتل أبيب بعد رفض أحد لاعبيها مصافحة نظيره الإسرائيلي في بطولة الجودو

يبدو أن الحليف الأول لإسرائيل في المنطقة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، لم يكتفي باعتذار رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو محمد بن ثعلوب لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح “أبو ظبي” برفع علم الاحتلال خلال استضافتها للبطولة التي فاز بها المنتخب الإسرائيلي، فقدم اعتذار جديد في شكل مكافأة بلغت 20 ألف دولار لكل لاعب.

ونقل حساب “ويكليكس الخليج” عن ما وصفه بمصدر خاص من أبوظبي، أن رئيس اتحاد الجودو الاماراتي”محمد بن ثعلوب” منح مبلغ 20 ألف دولار مكافأة لكل لاعب إسرائيلي شارك فى بطولة الجودو بأبوظبي.

مصدر خاص من أبوظبي: رئيس اتحاد الجودو الاماراتي"محمد بن ثعلوب"يمنح مبلغ 20 ألف دولار مكافأة لكل لاعب إسرائيلي شارك فى بطولة الجودو ب أبوظبي pic.twitter.com/AZJSuSuy5X — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) October 29, 2017

ونقل الحساب لقطات من تكريم “ثعلوب” لإدارة فريق الجودو الإسرائيلي المشارك فى بطولة الجودو بأبوظبي.

ويكليكس الخليج : تكريم إدارة فريق الجودو الصهيوني المشارك فى بطولة الجودو فى أبوظبي . pic.twitter.com/uXfz2b31jF — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) October 29, 2017

وكشف الصحفي العراقي ومراسل قناة “الحرة” الامريكية زياد بنجامين، السبت، الماضي عن أن رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو محمد بن ثعلوب سالم الدرعي، قدم اعتذارا لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح “أبو ظبي” برفع العلم الإسرائيلي خلال استضافتها للبطولة التي فاز بها المنتخب الإسرائيلي، وكذلك عن عدم مصافحة لاعب إماراتي لنظيره الإسرائيلي بعد انتهاء النزال بينهما.

وقال “بنجامين في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: “رئيس اتحاد الجودو الاماراتي محمد بن ثعلوب سالم الدرعي يعتذر لنظيره الاسرائيلي لعدم سماح #ابوظبي برفع الرموز الاسرائيلية خلال بطولة دولية”.

وكان منتخب إسرائيل للجودو قد شارك في مسابقة نظمتها الإمارات على شرف محمد بن زايد، وحصد لاعبيه “تال فليكر وغيلي كوهين” على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

وكان متحدث باسم وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية قال إن 12 لاعب جودو إسرائيليا يشاركون في بطولة الجودو في الامارات.

ولم يمضِ الكثير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطبيع الكبير مع بعض الدول العربية، حتى خرج الإعلام الإسرائيلي ليبث برامجه وتغطياته مباشرة من قلب إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” الإسرائيلية أن لاعب جودو إماراتي رفض مصافحة منافسه الإسرائيلي في البطولة.

وقالت الصحيفة أن اللاعب الاماراتي “رشاد المشجري” لعب ضد منافسه الإسرائيلي “توهر بوتبول” وبعد انتهاء الجولة الأولي من البطولة رفض مصافحته الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى ما حدث بدورة الألعاب الاولمبية الصيفية عام 2016 عندما رفض لاعب الجودو المصري الشهابي مصافحة الإسرائيلي.