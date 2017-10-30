فجّر النجم العالمي كيفن سبيسي Kevin Spacey الحائز على الأوسكار مرتين مفاجأة كبيرة، بعد أن اعترف في تغريدة له أنه مثليّ الجنس بعد أن كثرت الأقاويل والإشاعات لأعوام طويلة.

وقال النجم البالغ من العمر 58 عامًا، الذي قرر أن يعترف بالحقيقة إنه اختار أن يعيش حياته كرجل مثلي، وذلك بعد أعوام من رفضه الرد على شائعات بشأن ميوله الجنسية.

وكيفين سبيسي ممثل أمريكي من مواليد 26 يوليو 1959, فائز بجائزة الأوسكار مرتين كأفضل ممثل عام 1999 عن فيلم الجمال الأمريكي وكأفضل ممثل ثانوي عام 1995 عن فيلم المشتبه بهم المعتادين، كما حصل على جائزة نقابة ممثلي الشاشة مرتين عام 1999 كأفضل ممثل وأفضل مجموعة عن فيلم الجمال الأمريكي, وحصل على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون 1999 لأفضل ممثل عن فيلم الجمال الأمريكي.

والجدير بالذكر ان كيفن سبيسي اعتذر لزميله الممثل أنتوني راب Anthony Rapp، عن حادثة زعم راب إنها وقعت عام 1986، وكان راب يبلغ من العمر حينها 14 عامًا، وفي بداية حياته في برودواي قبل المضي قدمًا في مسيرته، ليصبح نجم المسرحية الموسيقية “رينت”.

وأنتوني راب (بالإنجليزية:Anthony Deane Rapp)، من مواليد 26 أكتوبر سنة 1971م، وهو ممثل أمريكي وموسيقي.

ويقول راب أنه أثناء حضوره حفلًا استضافه سبيسي، وأقلّه إليه فأقدم على التحرش به بعد مغادرة الضيوف، وقال راب، إنه دفع سبيسي بعيدًا وغادر المكان، مشيرًا إلى أنّ لديه انطباعًا بأنّ سبيسي كان في حال سكر حينها.

وبدوره أعرب سبيسي عن خوفه لدى سماعه الحادثة، مضيفًا أنه لا يتذكر الواقعة لأنها حدثت قبل أكثر من 30 عامًا.

كما قال سبيسي، إنه مدين لراب، “باعتذار صادق” عمّا وصفه بأنه “سلوك غير ملائم إطلاقًا “.