أكدت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن العديد من الشركات الإسرائيلية بدأت بإجراء محادثات مكثفة مع صندوق الاستثمار العام السعودي للمشاركة في مشروع مدينة “نيوم” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام، مؤكدة أن رسائل تم تبادرلها بين دبلوماسيين سعوديين ورجال أعمال إسرائيليين، حول المفاوضات الجارية من أجل التعاون الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن مشاركة الشركات الإسرائيلية ستنهي مقاطعة امتدت عقودا، مشيرة إلى أنه نظرا للطبيعة الحساسة لقضية التطبيع حاليا مع إسرائيل، لا يمكن لهذه الشركات أن تتحدث بصراحة وعلانية عن تفاصيل الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة إسرائيلية فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “السعوديين لا يريدون أن يضاف على هذا النوع من التعاون طابع رسمي، ولكن حينما تكون الشركة الإسرائيلية الاستثمارية من القطاع الخاص، فجميع أنواع التعاون ستكون ممكنة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وغيرها”.

وأضافت الصحيفة أن عددا من الشركات الأمنية الإسرائيلية تقوم ببيع وسائل الأمن الافتراضي للحكومة السعودية من أجل هذا المشروع.

وقال رجل أعمال إسرائيلي مشارك في المشروع، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين، فإن العديد من شركاتنا يمكنها فتح تعاونها مع السعودية ومصر والأردن بشكل علني”.

وأعلن ولي العهد السعودي، عن إطلاق مشروع استثماري ضخم بمسمى “نيوم”، يقام على أراض من السعودية والأردن ومصر، باستثمارات إجمالية تقدر بـ500 مليار دولار.

وتتضمن خطط المشروع جسرا يقطع البحر الأحمر، ويربط بين المدينة الجديدة ومصر وباقي القارة الإفريقية.