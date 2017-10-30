نشرت صحيفة سعودية تفاصيل حالة طلاق غريبة حدثت في منطقة “الخُبر” بالمملكة قبل شهرين تقريبًا، حيث انتهى تلاسن بين زوجين جلسا لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة في كأس السوبر الإسباني، بطلاق الزوجة!.

ونشرت صحيفة “عاجل” السعودية تقريرًا قالت فيه، إن تلاسنًا وقع بين الزوجين في أعقاب فوز الريال وهو النادي الذي تشجعه الزوجة ما تسبّب في استثارة غضب الزوج البرشلوني.

وعقب انتهاء المباراة عبّرت الزوجة عن فرحتها الشديدة بفوز الفريق الذي تشجعه وظلت تردّد اسم اللاعب “كريستيانو رونالدو” أكثر من مرة، ما اعتبره الزوج تجاوزًا وامتهانًا لمشاعره.

الخلاف بين الزوجين وصل خلال هذه الليلة إلى حد ضرب الزوجة وسبّها، وهو ما قوبل بتهديد بمغادرة البيت والذهاب إلى الأهل، وبالفعل في اليوم التالي غادرت الزوجة بيت زوجها، وأصرّت على الطلاق، وبعد مبادرات عدة للصلح استغرقت أكثر من شهر، توصّل الطرفان إلى خيار الانفصال بعدما باءت كافة محاولات التقارب بالفشل، وفق ما نشرته الصحيفة السعودية.