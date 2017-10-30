تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لمصلح هواتف وبائع شواحن خلوية سنيغالي الجنسية في المملكة العربية السعودية، تمكن من خداع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين عن تنظيم مؤتمر الاستثمار الذي أطلق قبل أيام، باعتباره رجل أعمال.

ووفقا للصور المتداولة فقد ألقى السينغالي كلمة خلال المؤتمر باعتباره أحد رجال الأعمال خلال الإعلان عن إطلاق مشروع “نيوم” الذي تقدر تكلفته بـ500 مليار دولار، في حين كشف ناشطون بأنه ليس إلا بائع شواحن ومصلح جوالات في الرياض.

مصلح جوالات وبائع شواحن من السنغال خدع منظمي مؤتمر مستقبل الاستثمار في الرياض وحضر باعتباره من رجال الأعمال pic.twitter.com/FUWMeU1IpR — تَعَجُّب ! (@taejab2) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان “ابن سلمان” قد أعلن قبل أيام عن إطلاق مشروع “نيوم” الذي سيمتد إلى أراض من المملكة والأردن ومصر، بمساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.

ويعد موقع المشروع محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

ويترأس “ابن سلمان” الهيئة التي ستشرف على “نيوم”، وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولارأمريكي من السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

والمشروع يختص بقطاعات “الترفيه، ومستقبل المعيشة، ومستقبل الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي”.