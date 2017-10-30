ارتكب روسي جريمة مروّعة بقتله فتاتين وتمزيق جثتيهما إلى نحو 20 قطعة؛ لرفضهما ممارسة الجنس معه، ثم أطعمهما للكلاب!

وأظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة في ملهى ليلي بروسيا لحظة اصطحاب المتهم “أليكساندر ماسلنيكوف” الضحيتان داريا لابوتينا (29 عاما)، وأولجا شابوشنيكوفا (28 عاما) إلى الخارج. بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وأضافت أنّ المتهم قطّع الجثث بحمام منزله الى 20 قطعة، وقد عُثِرَ على أجزاء من جسد الضحيتين في إحدى الغابات.

يذكر أن المتهم كان قد أطلق سراحه مؤخرا بعد سجنه بسبب قضية اغتصاب واعتداء جنسي، وسطو.

وأكد أصدقاء الضحيتين أنهما كانا لديهما حبيبين وليس لديهما مبرر للذهاب مع شخص غريب إلى منزله.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أنه ألقي القبض على المتهم بعد وضعه على قائمة المطلوبين.