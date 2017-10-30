في رد لم تتجاوز مدته الثلاث ثوان أفحم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول الحصار، برده على مطلب إغلاق قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال وجهه له شارلي روز ببرنامج “ستون دقيقة” على محطة “سي.بي.أس” الأميركية.

الرد الحاسم والفوري دفعه الأمير للمذيع دون تفكير أو تردد بمجرد تلقيه السؤال، في أربع كلمات “لا لن نغلق قناة الجزيرة”، الرد الذي اعتبره النشطاء صدمة ورد قوي لا يحتمل التأويل على قادة الحصار الجائر.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر في أقل من 3 ثوان: لن أغلق #الجزيرة..#الأزمة_الخليجية pic.twitter.com/0rkl4u7zKd — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 30, 2017

وجدد أمير قطر رفضه التدخل في سيادة بلاده والمس من كرامتها، وقال إنه لن يغلق قناة الجزيرة، مشيدا بدورها في دعم حرية التعبير بالمنطقة.

واتهم دول الحصار بالسعى لتغيير النظام في قطر، وقال “هذا واضح جدا.. لقد حاولوا هذا الأمر من قبل عام 1996 بعدما أصبح والدي أمير البلاد، وحاولوا مجددا وبشكل واضح خلال الأسابيع الماضية”.

وقال إن دول الحصار ترفض استقلالية قطر في التفكير ودفاعها عن الحق في حرية التعبير، لأن هذه الدول “تخشى حرية التعبير وتعتبرها تهديدا لها”.

وبخصوص الربيع العربي أكد أن قطر ساندت الشعوب لأنها كانت تطالب بالحرية وبالكرامة، “بينما دعمت دولُ الحصار الأنظمة”.

وفيما يخص العلاقات مع إيران، قال إنها “دولة جارة ولدينا معها اختلافات، لكنها كانت السبيل الوحيد لتوفير الغذاء والدواء مع بدء الحصار”.