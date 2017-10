كست ابتسامة كبيرة وجه الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس “هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير”، وذلك أثناء إعلان قرار هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب بداية من عام 2018.

وحضرت ريما بنت بندر، المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الرياضة الذي أعلن خلاله القرار.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة لحظة الابتسامة الكبيرة للأميرة، بينما آثار القرار جدلا واسعا في الأوساط السعودية بين مؤيد ومعارض.

وقالت ريما بنت بندر عبر حسابها على “تويتر”: “قرار يسعد قلب بنات الوطن، ألف مبروك لنا”.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد قررت، مساء أمس الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

3⃣ start of preparing of three stadiums in Riyadh, Jeddah and Dammam to be ready to the families in early 2018

— Sports Authority (@gsaksa_en) October 30, 2017