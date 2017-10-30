أكد الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن شيك بمبلغ 4 مليار دولار، سيحل الأزمة الخليجية، مؤكدا بأن مصر هي جوهر الخلاف.

وقال “خاشقجي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لو ذهب غدا إلى مصر حاملا مبلغ 4 مليار دولار، ستنتهي أزمة الخليج، مؤكدا أن الأزمة لا تقوم حول خلاف بين السعودية، وقطر، بل تدور حول مصر.

ولم يستبعد خاشقجي، أن تقوم قطر مستقبلا بقبول التعامل مع نظام السيسي، للنأي بنفسها عن أي “صداع” قد تسببه لها الأزمة المصرية.

وقال خاشقجي، إن الأزمة الخليجية أدت إلى انقسام داخل المجتمع السعودي، ولم يكن السعوديون بحاجة لها.

وفي سياق آخر، وبالمقابلة ذاتها، قال خاشقجي إن علاقته لم تقطع مع السعودية ومع المسؤولين فيها، لكنه اختار المغادرة الى الولايات المتحدة لأنه منع من الكتابة والتغريد في بلده.

وتابع أنه يكتب في الصحف الغربية لأن مساحة الحرية مكفولة له خارج السعودية.

وتمنى خاشقجي أن تنتهي أجواء التخويف والاعتقالات والتهديد التي انتشرت في السعودية مؤخرا، وأن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها قبل ستة شهور.