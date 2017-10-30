كشفت تقريرٌ مصور لقناة “الجزيرة”، تفاصيل صادمة عن تعرّض فتاة فلسطينية للإغتصاب على يدِ عناصر من الشرطة الإسرائيلية، في أحد مراكز التوقيف الذي نُقلت إليه بعد احتجازها واعتقالها أثناء محاولتها دخول القدس المحتلة.

وتروي السيدة الفلسطينية التي لم يذكر التقرير اسمها (وتم تغطية صورتها بمؤثر بصري) حفاظا على خصوصيتها، كيف قام عناصر الشرطة الإسرائيلية بالتحرش بها ثم اغتصابها داخل غرفة أخذت بالصراخ داخلها، لكن أحد لم يأبه بها.

ويذكر التقرير الذي أعدته نجوان سمري مراسلة “الجزيرة” بالقدس، أنه تم الإفراج عن السيدة بعد اغتصابها ولم توجه لها أي تهمة ولم تعرف سبب احتجازها أصلا.

ولاحظ أحد أقاربها تغير حالتها حيث بدا عليها القلق والرعب والتوتر، فحاول معرفة مشكلتها حتى روت لها كل ما حدث وهو ما نصحها بتقديم بلاغ للسلطات للتحقيق في الواقعة.

ويشير التقرير أن السلطات الإسرائيلية ضللت التحقيق وعتمت على القضية، وأغلقت ملف التحقيق أكثر من مرة بحجة أن الجاني غير معروف.