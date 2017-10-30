تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين متناقضتين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكسان تدينه المزاجي الذي يتعامل به وفقا لما تقتضيه الحاجة.

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “ابن سلمان” في الصورة الأولى خلال مقابلته مع إحدى المبتعثات السعوديات خلال زيارة سابقة له إلى العاصمة البريطانية لندن وقد رفض مصافحة إحدى الطالبات.

في حين أظهرت الصورة الاخرى، “ابن سلمان” وهو يتوسط فتاتين خلال إطلاقه مشروع “نيوم” قبل أيام وقد لامست صدورهن يديه، في حين ظهر هو في الصورة مبتسما حتى بدت نواجذه.