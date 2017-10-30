شن الناشط والسياسي القطري عبد الله الوذين هجوما عنيفا على دول الحصار، مؤكدا بأنها لا تستحق احترام أن يكن لها أمير قطر ووزير خارجيته أي احترام، مشددا على أن إيران هي من أدبتها وعرفتها حجمها الحقيقي.

وقال “الوذين” في ت\دوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لايستحق #حلف_الفجار هذا الاحترام من صاحب السمو ولا من الخارجية القطرية، كلما زاد حلم قيادتنا حرصاً على مستقبل شعوب الخليج كلما زادت عنجهيتهم إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَه وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا #إيران هي من أدّبتهم وأعطتهم حجمهم الحقيقي”.

لايستحق #حلف_الفجار هذا الاحترام من صاحب السمو ولا من الخارجية القطرية، كلما زاد حلم قيادتنا حرصاً على مستقبل شعوب الخليج كلما زادت عنجهيتهم

إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَه

وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا#إيران هي من أدّبتهم وأعطتهم حجمهم الحقيقي — عبدالله الوذين (@abqatar) October 30, 2017

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكد على أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة تستضيفها الولايات المتحدة بهدف حل أسوأ أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنوات لكنه في انتظار رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة.

وقال الشيخ تميم في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” عبر محطة “سي بي اس″ الأمريكية إنه يريد إنهاء الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو حزيران مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأضاف “لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما… إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.