شن الناشط والسياسي القطري عبد الله الوذين هجوما عنيفا على ، مؤكدا بأنها لا تستحق احترام أن يكن لها ووزير خارجيته أي احترام، مشددا على أن هي من أدبتها وعرفتها حجمها الحقيقي.

 

وقال “الوذين” في ت\دوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لايستحق #حلف_الفجار هذا الاحترام من صاحب السمو ولا من الخارجية القطرية، كلما زاد حلم قيادتنا حرصاً على مستقبل شعوب كلما زادت عنجهيتهم إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَه وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا #إيران هي من أدّبتهم وأعطتهم حجمهم الحقيقي”.

 

وكان أمير آل ثاني قد أكد على أنه  مستعد لإجراء محادثات مباشرة تستضيفها الولايات المتحدة بهدف حل أسوأ أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنوات لكنه في انتظار رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة.

 

وقال الشيخ تميم في مع برنامج “60 دقيقة” عبر محطة “سي بي اس″ الأمريكية  إنه يريد إنهاء الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو حزيران مع والبحرين والإمارات ومصر.

 

وأضاف  “لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما… إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

 

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.