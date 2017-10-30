كشف الدكتور حمد الكواري مرشح قطر لـ”اليونسكو” والذي خرج من الجولة النهائية في الانتخابات، عن تعيين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني له وزير دولة بدرجة نائب رئيس وزراء.

وقال “الكواري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”كل التقدير والثناء لقائدنا المميز صاحب السمو الشيخ تميم على ثقته بتعييني وزير دولة بدرجة نائب رئيس وزراء ووعد بالعطاء المتواصل للوطن والأمة”.

كل التقدير والثناء لقائدنا المميز صاحب السمو الشيخ تميم على ثقته بتعييني وزير دولة بدرجة نائب رئيس وزراء ووعد بالعطاء المتواصل للوطن والأمة — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) October 30, 2017

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد منح “وشاح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني” للمستشار بالديوان الأميري حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي نافس مؤخراً على رئاسة اليونسكو.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، فقد جاء منح الكواري للوشاح من قبل أمير البلاد، الأربعاء، “تقديراً لعطائه ودوره في خدمة البلاد، وعلى تمثيله المشرف لدولة قطر في منابر الثقافة الدولية، لا سيما مؤخراً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)”.

وكان حمد الكواري وصل إلى آخر جولات التصويت للفوز برئاسة اليونسكو، في 13 أكتوبر 2017، بعدما تقدّمت عليه منافسته الفرنسية أودريه أوزلاي بفارق صوتين، لتخلف البلغارية إيرينا بوكوفا.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن النتيجة التي حققها الكواري في جولات المنافسة “تعكس سمعة الدوحة المرموقة ومكانتها المرموقة”.

وفي الجولة الأخيرة، حصلت أزولاي على 30 صوتاً مقابل 28 لمنافسها القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي بقي متقدماً طوال جولات التصويت.