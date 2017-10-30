(وطن – خاص) دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا بعنوان #بن_سلمان_عدو_الدين استنكروا فيه موجة التغريب التي تجتاح السعودية تحت إمرة ولي عهدها محمد بن سلمان.

وأعرب عدد من المشاركين في هذا الهاشتاغ عن غضبهم من القرارات الأخيرة التي اتّخذها محمّد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، والتي كان آخرها موجة اعتقال العلماء والدعاة المعروفين بمواقفهم المؤيدة لـ”ولاة الأمور”.

#بن_سلمان_عدو_الدين

وسم مهم جدا

تابعوه — مجتهد (@mujtahidd) October 30, 2017

#بن_سلمان_عدو_الدين عدو للدين وعدو للأمة وعدو للشعب ومن بقي من الشعب لم ينكوي بناره وحسبنا الله ونعم الوكيل — سليم السمبواكي🤐 (@salimalsamboaki) October 30, 2017

#بن_سلمان_عدو_الدين عدو لدين والشعب والوطن حتى مصادر ثروة الشعب باعها للغرب pic.twitter.com/UlnUt53KII — من أرض الحرمين 🕋 (@aa32aa3) October 30, 2017

أل سعود كلهم أعداء للدين ومجرد خدم للأمريكان#بن_سلمان_عدو_الدين pic.twitter.com/g2QdVmjOVB — uuinnbbv (@uuinnbbv) October 30, 2017

وقبل أيام، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، “فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب”.

وتابع خلال جلسة نقاشية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض: “70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا والعالم”.

وأضاف “اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدٍ، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.