كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعيش حالة لا مثيل لها من الرعب حتى من أقرب المقربين، مشيرا إلى عملية تفتيش دقيقة يخضع لها كل من يريد مقابلته.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أبن سلمان مرعوب وجميع الداخلين عليه يمرون بثلاث غرف تفتيشية (حتى أقرب المقربين) يجردون خلالها من كل شيء حتى الأقلام. (الغرفة2 بإدارة مرتزقة)”.

أبن سلمان مرعوب وجميع الداخلين عليه يمرون بثلاث غرف تفتيشية (حتى أقرب المقربين) يجردون خلالها من كل شيء حتى الأقلام. (الغرفة2 بإدارة مرتزقة) — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 29, 2017

وكان “العهد الجديد” قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي بأن محمد بن سلمان أمر بنقل 7000 ضابط وجندي من الجيش إلى الحرس الملكي، مشددا بأن “ابن سلمان” يعيش حالة من الرعب والقلق لا مثيل لها، وذلك على إثر الدعوات الكبيرة لحراك 15 سبتمبر الذي اتقضى.

وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” تزامنا مع دعوات حراك 15 سبتمبر:”معلومة عن حراك15سبتمبر في يوم الحراك تفاجأ أمير الباحة ومدير مباحثها (لم يكن لديهم علم) بوصول مدرعات تابعة للجيش، حيث تمركزت في أكثر من مكان”.

معلومة عن حراك15سبتمبر

في يوم الحراك تفاجأ أمير الباحة ومدير مباحثها (لم يكن لديهم علم) بوصول مدرعات تابعة للجيش، حيث تمركزت في أكثر من مكان — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 25, 2017

وتساءل “العهد الجديد” قائلا: “لماذا وصلت مدرعات الجيش؟ ولماذا لم يخبروا أميرها؟ وهل لذلك علاقة بطبيعتها القبلية؟ الإجابة: لا أعلم .. لكننا نستقصي حول هذه المعلومة”.

لماذا وصلت مدرعات الجيش؟ ولماذا لم يخبروا أميرها؟ وهل لذلك علاقة بطبيعتها القبلية؟

الإجابة: لا أعلم ..

لكننا نستقصي حول هذه المعلومة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 25, 2017

وأكد على أنه من “من شدة الرعب والقلق الذي يعيشه بن سلمان (والذي أثر على نومه بشكل كبير)، أمر بنقل 7000 من أمهر الضباط والجنود من الجيش إلى الحرس الملكي”.

من شدة الرعب والقلق الذي يعيشه بن سلمان (والذي أثر على نومه بشكل كبير)، أمر بنقل 7000 من أمهر الضباط والجنود من الجيش إلى الحرس الملكي. — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 25, 2017

ومما يعكس ويؤكد رعب “ابن سلمان”، هو قيامه باعتقال عدد كبير من الدعاة والشيوخ والمفكرين الذين تجاوز عددهم الـ70 وكان على رأسهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلى العمري وعصام الزامل) في وقت تؤكد مصادر بان القائمة ستطول عدد كبير من امثال هؤلاء الدعاة الذين يعتبرهم “ابن سلمان” مصدر قلق له ولحكمه.