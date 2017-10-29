طالب مغرّدون سعوديون سلطات المملكة والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بتفعيل قانون يسمح لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي بالحصول على الجنسية السعودية.

ودشن سعوديون بموقع “تويتر” هاشتاغاً حمل عنوان “#نعم_لتجنيس_أبناء_السعوديات”، لاقى دعماً كبيراً من المغردين في السعودية وغيرها. وقالوا إنه حق من حقوق المواطنة، بينما اعترض البعض الآخر على تفعيل مثل هذا القرار مشيرين أنه لا يمكن أن يتساوى المواطن الأصلي بالمجنس.

نشطاء يدعمون بقوة

الإعلامية البارزة “إيمان المحمود” كانت أول الداعمين لهذا المطلب، وغردت عبر الهاشتاج “في الغرب يسمح للام بمنح اسم عائلتها لطفلها وليس جنسيتها فقط.. الديموغرافيا ثراء و ليست شبحاً كما لدى بعض العرب ! #نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات”.

في الغرب يسمح للام بمنح اسم عائلتها لطفلها وليس جنسيتها فقط.. الديموغرافيا ثراء و ليست شبحاً كما لدى بعض العرب ! #نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات — ايمان الحمود (@imankais1) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وغرد آخر: “#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات في امريكا تولد بها تحصل على الجنسيه ، في كندا تقيم فتره تحصل عليها في السعوديه لماذا لايأخذ ابن المواطنه جنسيه”.

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات في امريكا تولد بها تحصل على الجنسيه ، في كندا تقيم فتره تحصل عليها

في السعوديه لماذا لايأخذ ابن المواطنه جنسيه — Dee🇺🇸 (@1llllD) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال “محمد الوايلي” مخاطبا ولي العهد محمد بن سلمان “الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الامين ومعزي الثاني كلنا ثقه في حكمتك وقيادتك لمنح ابنا وبنات المواطنة الجنسية”.

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الامين ومعزي الثاني كلنا ثقه في حكمتك وقيادتك لمنح ابنا وبنات المواطنة الجنسية — محمد الوايلي (@msh1_1) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات للعنصريين : الجنسية قانون وليست لقب او نسب للقبيلي فقط و هي حق ومستحق تمنحه الدولة بحكم المكان وليس بحكم النسب — محمد الدليمي (@mdoulime) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات من أقل حقوقهم فهم أبناء مواطنه ويعطونه الخيار بين الجنسيتين اما ان يكون تابع لوالده أو لوالدته pic.twitter.com/YSfzUqC5qL — awad alwaily (@awadaldail) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

على الجانب الآخر، رفضوا مغردون الأمر بل طالبوا بمعاقبة الداعين له، وقال أحدهم غاضبا: “نطالب بسحب الجنسية من السعوديات المجنسات لعدم إلتزامهم بشرط عدم المطالبة بتجنيس الابناء كعقاب رادع لهم”.

نطالب بسحب الجنسية من السعوديات المجنسات لعدم إلتزامهم بشرط عدم المطالبة بتجنيس الابناء كعقاب رادع لهم👌🏾

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات — كارلوس♌️. (@maboodz) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وكذلك دون حساب “رماد” رفضا لهذه الدعوة “المعروف ان الأبناء ينتسبون إلى جنسية الأب وليس الأم ، مايصير ممكن سعودية تتزوج إيراني ويجنسونه كارثه”.

#نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات

المعروف ان الأبناء ينتسبون إلى جنسية الأب وليس الأم ،

مايصير ممكن سعودية تتزوج إيراني ويجنسونه كارثه 💔🤓 — رماد (@muhannad__1992) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

مجلس الشورى والداخلية يدرسان مقترح تغيير نظام “الأصل السعودية”

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، الخميس الماضي، عن الناطق باسم مجلس الشورى، محمد المهنا، أن عدداً من أعضاء المجلس رفعوا خطاباً إلى رئاسته، يطالبون فيه بالتريث في إلقاء الاقتراح بتعديل نظام “الأصل” للنقاش، حتى يتم نفاذ فريق العمل في وزارة الداخلية من دراسة تغيير نظام “الأصل السعودية”.

وقال المهنا إن هيئة الشؤون الأمنية بالمجلس نفذت دراسة متضمنة لمقترح تغيير نظام “الأصل السعودية”، بما يوفر تقديمها لأبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين.

وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى، وهم عطا السبتي، لطيفة الشعلان وهيا المنيع، تقدموا في تشرين أول/ تشرين الأول 2016، بمقترح تغيير نظام الأصل السعودية.

“بارقة أمل” تداعب أحلام أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب

وتشكل مباحثة المجلس للمشرع، بارقة أمل جديدة تداعب أحلام عيال السعوديات المتزوجات من أجانب بالحصول على جنسية المملكة العربية السعودية.

ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم، كون أغلبهم من مواليد المملكة.

إحصائيات

وتفيد إحصائيات بشكل رسمي نفذتها المملكة، قبل نحو عامَين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب وصل 700 ألف امرأة.

ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مصالح بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الأصل السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، حيث ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، فعلاً من حقوق المواطَنة.

مميزات يرى البعض أنها تصل للمساواة

ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم، يتمتع أبناء السعوديات المتزوجين من أجانب بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تمتد إلى درجة مساواتهم بالمواطنين، كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج “نطاقات” كمواطنين، وإدخالهم بداخل وُجِهَ السعودة.