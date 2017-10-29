تواجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مدينة “كايين” عاصمة جزيرة “جويانا”، إحدى جزر أعالي البحار التابعة للجمهورية الفرنسية، وظهر في فيديو بين مجموعةٍ من الشبان وهم يدخنون الحشيش.

وعندما اشتم “ماكرون” رائحة الحشيش في المكان، علق ساخرًا: “بينكم من لا يدخن السجائر فقط، ما زلت احتفظ بحاسة شم تميز ذلك”. ما أثار الضحك بين الشباب.

وتابع حديثه قائلًا: “هذا لن يساعدكم على الدراسة، يجب أن تُنبّهوا صغار السن منكم”.

وتعاني الجزيرة من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة. وتزامنت زيارة ماكرون مع وقوع اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين يحتجون على زيارته .