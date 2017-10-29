شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين في حفل زفاف الفنان الشاب تامر شلتوت، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، في حفل كبير أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأدّت مي عز الدين رقصة مع العروسين على وقع انغام الأغنية الشهيرة “٣ دقات” للنجمة يسرا وآبو، في جو من البهجة والفرح، لتأتي إحدى ضيفات الحفل وتتبادل الرقصات الرومانسية مع شلتوت.

وفاجأت مي عز الدين الجميع بوزنها الجديد بعد أن خسرت الكثير من الوزن، وأطلت بفستان قصير.

يذكر أن الفنان الشاب يعرض له حاليا ًمسلسل “بين عالمين” للنجم طارق لطفي.

كما شارك أيضا في مجموعة من الأعمال الدرامية ومنها “ازاي الصحة”، “ذهاب وعودة”، وفيلم “من ٣٠ سنة” و”يجعلو عامر”.