انهالت الهدايا على الطفلة السعودية “عيوش”، التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب السعوديين خصوصاً والخليجيين بعامة، بعد أن أدّت بطريقة عفوية رقصة على إيقاع أهزوجة “عيوش ويه ويه”، أثناء استقبال شقيقها لها بعد عودتها من المدرسة.

وتنوعت الهدايا التي قُدّمت للطفلة “عيوش” ما بين المادية والعينية، وعروض وجبات العشاء من بعض المطاعم لها ولعائلتها، لكنّ ابرز تلك الهدايا التي وصلت إلى حساب “سناب الاحساء” على تطبيق “سناب شات”، عقد من الذهب، قدّمه معرض “البقشي ذهب و الماس” بالأحساء.

وقدمت بعض المتاجر “ساعة أبل” وكوبونات مشتريات، وآيفون 8 هدية للطفلة صاحبة رقصة “عيوش ويه ويه”.

توالت علينا الهدايا عبر #سناب_الاحساء لتقديمها للطفلة المتواضعة #عيوش ، وصلنا لمرحلة عدم السيطرة على العروض، حبوها الناس لعفويتها وبرائتها👍🏻 pic.twitter.com/3c1dVTBZJu — حسين البقشي (@baqshihh) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وبعد الانتشار الواسع لفيديو “عيوش ويه ويه”، ظهر عبد الله العيسى شقيق الطفلة “عيوش” في مقطع فيديو موضحاً تفاصيل المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة، معبراً عن صدمته من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقال “العيسى”، شقيق “عائشة”، إن العروض الفنية انهالت عليها إعجابا بموهبتها، مشيراً إلى أنها في التاسعة من عمرها، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي في إحدى مدارس الأحساء، وكانت عائدة من المدرسة بعد يوم دراسي كامل عندما راحت تغني في براءة بكلماتها البسيطة والجذابة في آن واحد.

وعبّر مغردون عن اعجابهم بالطفلة السعودية “عيوش”، معتبرين أنها أدخلت السعادة على الخليجيين بعفويتها والبراءة التي تحملها.

ونقلت الحركات العفوية التي ادتها الطفلة “عيوش” إلى الشهرة، حتى دفع ذلك عددًا كبيرًا إلى تقليدها.

وزعم بعض المغردين ان الطفلة “عيوش” قد تعرضت لوعكةٍ صحية، ادخلت على إثرها المستشفى، إلا أن شقيقها عبدالله نفى ذلك مبينًا أنها تتمتع بصحة جيدة.