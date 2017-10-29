عاد رجل الأعمال الهندي “باراكاش رانا” من السعودية التي انتقل إليها عام 1985م؛ للمشاركة في الإنتخابات البلدية لولاية “هيماشال براديش”، بثروة بلغت أكثر من 3 مليارات روبية هندية في صورة أملاك وعقارات.

ولدى “باراكاش” 47 حسابًا بنكيًّا و13 وثيقة تأمينية تصل قيمتها لأكثر من 20 مليون روبية.بحسب موقع “دايلي بوست”

وأكد “باراكاش” أنه في حال فوزه في الانتخابات البلدية، فسوف يقوم بالتبرع براتبه الشهري لخدمة سكان منطقته.وفق ما نقلت مواقع سعودية

وكشف عن سبب ترشحه للانتخابات هذه المرة قائلًا: “لقد كان والدي يحلم بأن يتمكن من خدمة الناس. وأنا هنا لأحقق ذلك الحلم، لقد حرصت دائمًا على التبرع بـ10% من الأرباح التي أحققها لخدمة سكان المنطقة”.

ومنزل “باراكاش” الفخم الذي يمتلكه في ولاية “هيماشال براديش”، مزود بمهبط خاص للطائرة الهليكوبتر التي يستخدمها رجل الأعمال الهندي للتحرك بين المملكة والهند.

وتمكّن رجل الأعمال الهندي من المشاركة في تأسيس عدة شركات في مجالات النقل والبناء وتجارة الماس والمعدات الهندسية.