نشر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، مقطعا مصورا سخر فيه من المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة “تركي آل الشيخ”، بعد إساءته للكويت والشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

المقطع الذي نشره “العذبة” عبر صفحته بتويتر ولاقى تفاعلا واسعا خاصة من نشطاء الكويت بحسب ما رصدته (وطن)، حوى عدة صور لـ”آل الشيخ” منها صوره وهو يقوم بإلباس الأمير محمد بن نايف (المعتقل حاليا) “بشته” في دلالة على أنه كان ينافق المسؤليين ويجاريهم لأجل الوصول، بالإضافة لمقاطع صوتية تسخر من تصريحات “آل الشيخ” المسيئة للكويت.

وعلق “العذبة” على المقطع ساخرا بقوله “قصة #تركي_ال_شيك من إلباس الأمير محمد بن نايف حفظه الله بشته إلى هياط #أقزام_آسيا يا إخوان..”

وكان رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ، قد شن هجوما حادا على عدد من ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على رأسهم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال آل الشيخ في اتصال هاتفي مع قناة “روتانا خليجية” ضمن برنامج “كورة روتانا” : “جرت العادة أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول الشقيقة، إلا أنهم للأسف الشديد بعد الحصول على المنصب يحاربون الرياضة السعودية لأسباب لن أتحدث عنها أو عن تفاصيلها ودوافعها، لأنها مرتبطة بالشخص المرشح وليست مرتبطة بالمؤسسة الرياضية التي رشحته”.

وأبدى آل الشيخ امتعاضه مما تعرضت إليه الرياضة السعودية في السابق، وشدّد على أنه لن يسمح بتكرار ذلك، قائلاً: “ما حدث للمنتخبات والنوادي السعودية سابقاً، خاصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لن أسمح بتكراره مرة أخرى. من واجبي، بصفتي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن أحمي حقوق الرياضة السعودية في كل مكان”.

وأضاف: “أعيد وأشدد على نقطة معينة، وهي أن أقزام آسيا لن يضروا بالرياضة السعودية”.

وعلى الفور عقب تصريحاته المسيئة للكويت، أمر تركي آل الشيخ ذبابه الإلكتروني، وكذلك شخصيات سعودية شهيرة بينهم مطربين للترويج للهاشتاج المسيء للكويت “#اقزام_اسيا”.

وشارك كل من المطربين، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، ورابح صقر، في الحملة ضد الفهد، دون تسميته، وهم أنفسهم من قاموا بمهاجمة قطر بعد اختراق وكالة أنبائها، مما يثبت تحكم “آل الشيخ” بهذه الشخصيات سواء بالترغيب أو الترهيب.