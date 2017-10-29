شن السياسي التونسي البارز محمد الهاشمي الحامدي، هجوما حادا على النظام السعودي وحاكمه الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى الانتهاكات الواسعة بحق المعارضين السعوديين وأن “ابن سلمان” قد حول البلاد إلى “مملكة الخوف والصمت”.. حسب وصفه.

وقال “الهاشمي” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا الحال الذي وصلت إليه السعودية “محمد بن سلمان حول السعودية إلى مملكة الخوف والصمت، لا قانون ولا شرع ولا حقوق إنسان غابة على الطريقة السيساوية، أو قفص زجاجي على طريقة الإمارات”

محمد بن سلمان حول السعودية إلى مملكة الخوف والصمت

لا قانون ولا شرع ولا حقوق إنسان

غابة على الطريقة السيساوية

أو قفص زجاجي على طريقة الامارات — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) October 28, 2017

وتساءل “الهاشمي” في تغريدة أخرى عن مصير المعارضين القابعين في سجون “آل سعود”، مشيرا أن قمع “ابن سلمان” لم يفرق وطال الجميع وليس المشايخ والعلماء فقط الذين يتهمهم النظام بنشر أفكار متطرفة.

أين جميل فارسي؟ في السجن.

هل هو من تيار د. سلمان العودة إذا جاز التعبير؟

لا أبدا. هو محلل اقتصادي.

لماذا اعتقل بن سلمان؟

لرأي اقتصادي مخالف! — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) October 28, 2017

أين محمد معروف الشيباني؟

على الأرجح ممنوع من التغريد إن لم يكن سجينا.

هل هو من تيار د.العودة ؟

لا أبدا. رئيس تحرير سابق لجريدة الشرق الأوسط. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) October 28, 2017

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، في سبتمبر الماضي، واستهدفت في المقام الاول قبل ان تتوسع الداعية سلمان العودة على إثر كتابته تغريدة دعا فيها الله أن يؤلف بين قلوب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أمريكية حينها.

وبشهادة السعوديين أنفسهم التي تؤكد صدق تغريدات “الهاشمي”، تحدث الكاتب السعودي الكبير جمال خاشقجي في حوار مع شبكة “سي أن أن”، عن شعوره بـ”الإهانة”، بعد تلقيه اتصالا يأمره بالصمت، من قبل مسؤول مقرب من الديوان الملكي، على خلفية انتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع: “أعرف الكثير من السعوديين الذين ذهبوا إلى أمن الدولة قبل اعتقالهم، ووقعوا تعهدات بعدم معارضة الحكومة. هذه ليست السعودية التي يجب أن يسعى إليها، يجب أن يسعى إلى سعودية شاملة”.

وأضاف، متحدثا عمّن أسماهم “السعوديين السبعين”، الذين اعتقلتهم السلطات: “ربما لاحقا تخرج العديد من نظريات المؤامرة، ولكن نرى أن المعتقلين السبعين يأتون من اتجاهات مختلفة، ولا ينتمون إلى منظمة واحدة”.

وأردف قائلا: “ليس لدينا بالفعل حياة سياسية في السعودية، الأحزاب ممنوعة، والمنظمات غير مسموح بها، لذلك ليس لدي إجابة جيدة فعلا”.