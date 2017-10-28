أكدت ميري ريغف وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، أن فوز منتخب الجودو الإسرائيلي بميداليتين ذهبية وبرونزية، ضمن مسابقات نظمتها الإمارات العربية، يعتبر ضربة بحق إمارة (أبوظبي).

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، بأن فوز الرياضييْن الإسرائيلييْن تال فليكر بذهبية (وزن 66 كغم) وغيلي كوهين (برونزية 52 كغم) يعتبر أيضا فوزاً على الإمارات، التي زعمت الوزيرة الإسرائيلية أنها “فرضت تعتيماً” على البعثة الرياضية الإسرائيلية.

وقالت: “إسرائيل انتصرت رغم محاولتهم وضع رياضيينا في الظلام، والآن علمنا يرفرف من على كل منصة رياضية، بما في ذلك في أبو ظبي”.

وأكدت ريغيف، “أن من ظن أن باستطاعته احتقار إسرائيل حصل على إصبع مزدوج في عينه”، منددة في الوقت نفسه بالاتحاد الدولي لرياضة الجودو.