ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن الممثل التركي المشهور “كيفانش تاتلتوغ”، المعروف في العالم العربي باسم “مهند”، رفع قضية ضد محاسبه السابق متهماً إياه باختلاس ما يقارب مليون دولار أمريكي.

ووفقا للصحيفة، تقدم “كيفانتش” بالتماس إلى مكتب المدعي العام عندما جاءته مذكرة في 29 من أيلول الماضي من مصلحة الضرائب تطالبه بمبلغ 3.5 مليون ليرة تركية ضرائب وفوائد تأخير.

وبعد أن علم كيفانتش بما عليه من دين للدولة، أراد الاتصال بمحاسبه السابق، لكن هذا الأخير اختفى.

ويقول محامي “مهند” إن موكله كان يحول إلى المحاسب كافة المبالغ المترتبة عليه للضرائب على أن يقوم هو بدفعها وفق الأصول. إنما يبدو أن المحاسب قد احتفظ بالنقود لنفسه وأعلم الممثل أنه دفعها للجهات المعنية.