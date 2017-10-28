في تناقض واضح كعادته أعلن الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي المقرب، دعمه لمؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي المقرر عقده 17 نوفمبر المقبل بالكويت، وذلك رغم مشاركة منتخب الجودو الإسرائيلي الآن بمسابقة في الإمارات.

وقال “عبدالله” في تغريدة دونها عبر نافذته بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على دعوة لمؤتمر رفض التطبيع:”ادعم هذا المؤتمر واتمنى له النجاح وارفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.”

ادعم هذا المؤتمر واتمنى له النجاح وارفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي. pic.twitter.com/xkomA52fw3 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 27, 2017

تغريدة الأكاديمي الإماراتي المقرب من “ابن زايد” لاقت استنكارا واسعا من قبل النشطاء، الذين نصحوه بتوجيه هذا الكلام لسيده محمد ابن زايد أولا.

وذكر النشطاء “عبدالله” بأن القناة العاشرة الإسرائيلية كانت تبث مباشر من أبو ظبي بالأمس، وكذلك حصد رياضيو إسرائيل على ميدليات ذهبية وبرونزية بمسابقة الجودو التي نظمتها الإمارات على شرف “ابن زايد”.

القناه الاسرائيليه من ابوظبي!! بتضحكوا على من؟! pic.twitter.com/pIqpCmeHlr — مبارك النابت (@BOABEED) October 27, 2017

ياريت تطلع في قناة سكاي نيوز وتهاجم من يقوم بالتطبيع مع الصهاينه وتنتقد الشيخ محمد بن زايد علنا ف سياساته التي اضرت بالدوله هل تحرؤ يا مثقف — المستشار العامري (@alsheek16) October 27, 2017

نفهم من كلامك ان معارض لمشاركة اللاعبين الاسرائيلين في بطولة ابوظبي وكذلك الصحفي الذي يغطي البطولة عندكم،لا تجاوب اخاف تقول اي تروح الرزين😢 — فارس لوسيل 🇶🇦 (@FarisLusail) October 27, 2017

إلى أن ينهرك ولي الأمر 🙂 — Youssef Cherif (@Faiyla) October 27, 2017

فريق الجودو عندكو يا فاشل اين الاحتجاجات !! — bassam aburashed (@BassamAburashed) October 27, 2017

الأقزام يعيشون أقزام حتى حين يكذبون لم يعد لكلامهم أي قيمه

لن نتخلص من إسرائيل حتى ننتهي من ماسونية الإمارات — الحماسي مصلح ناصر (@Alhamasi121) October 28, 2017

وماذا عن لاعب الجودو الإسرائيلي؟ وماذا عن تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية الذي بث من ابو ظبي وخلفهم مسجد الشيخ زايد؟ — Global Federation (@GlobalFed) October 27, 2017

تويتر مجالك ف الحريه لكن لو سمع ابن زايد قولك .اجزم ستخير بين اثنين اما تتبني مشروع تطبيع وتتغني بيه او مسحك من اوهامك كونك سياسي اكاديمي . — سالم (@sisi304) October 27, 2017

لم يمضِ الكثير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطبيع الكبير مع بعض الدول العربية، حتى خرج الإعلام الإسرائيلي ليبث برامجه وتغطياته مباشرة من قلب إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وتزامنا مع تصريحات لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف، بعد إحراز منتخب الجودو الإسرائيلي ميداليتين ذهبية وبرونزية، ضمن مسابقات نظمتها الإمارات، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية تغطية مصورة ومباشرة من أبوظبي للحدث عبر مراسلين لها.

وقالت “ريغف”: “إسرائيل انتصرت.. علمنا يرفرف من على كل منصة رياضية بما في ذلك في أبو ظبي”.