كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقتطفات من لقاء تلفزيوني مع قناة “سي بي أس” الأمريكية من المقرر أن يذاع اليوم الاحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عقد اجتماع لحل الأزمة الخليجية، يجمع قطر مع دول الحصار، التي لم تستجب للمبادرة.

ومن المقرر أن تبث شبكة (سي بي أس) الأمريكية اليوم الأحد، مقابلة أجرتها مع الشيخ تميم أفاد خلالها إن الرئيس الأمريكي، الذي التقى به على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، اقترح أن يحضر الزعماء الخليجيون إلى منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة، من أجل إنهاء الأزمة القطرية.

وأكد أمير قطر أنه أبدى استعداده الكامل بناء على دعوته الدائمة للحوار، حيث ان هذا اللقاء كان من المتوقع أن يحدث في وقت قريب، مضيفاً انه على الرغم من عدم تلقيه أي رد من دول الحصار، فهو “مستعد أن يمشي عشرة آلاف ميل باتجاه الدول التي قاطعته لو أنها مشت خطوة واحدة”.

كما أكد أمير قطر رفضه مطالب دول الحصار بقطع العلاقات مع طهران وإغلاق قناة الجزيرة، وأضاف: “لا نقبل بتدخل أحد في شؤوننا السيادية.”

وفيما يتعلق بإيران، نوه الشيخ تميم الى انه على الرغم من الخلافات مع ايران خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، كانت ايران المنفذ الوحيد لتوفير الدواء والغذاء للقطريين، عندما فرضت الدول المحاصرة حصارها.

واعتبر الشيخ تميم أن السبب الحقيقي للحصار يكمن في ان دول الحصار ترى في الدعم القطري لحرية التعبير تهديداً لها، رافضاً الاتهامات بدعم الارهاب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصاراً اقتصادياً عليها منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وقدمت للدوحة قائمة من الشروط لحل الأزمة، تضمنت مطلباً بقطع العلاقات مع طهران وإغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة مؤكدا على قراراها السيادي.