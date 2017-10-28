شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ولجانه الإلكترونية بعد إساءته للشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وتشبيهه بالقزم.

وقالت “السعيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قولوا لفرقة #حسب_الله ومعاهم كادودهم حسب الله .. يمكن بالكويت بعضنا مايحب #بوفهد ونهاجمه لكن هذي ديمقراطيتنا ..ننتقدهم ونحبهم ومانرضى عليهم”.

قولوا لفرقة #حسب_الله ومعاهم كادودهم حسب الله .. يمكن بالكويت بعضنا مايحب #بوفهد ونهاجمه لكن هذي ديمقراطيتنا ..ننتقدهم ونحبهم ومانرضى عليهم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 28, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” “حسب الله” إذا ماتفهم تفكير الكويتيين فهذي مشكلتك حجي اذا عندك ببغاوات تكوكهم …كوكهم بكيفك مح يعاتبك لكن بن صباح لاااااا #فهمت”.

"حسب الله" إذا ماتفهم تفكير الكويتيين فهذي مشكلتك 😡… حجي اذا عندك ببغاوات تكوكهم …كوكهم بكيفك مح يعاتبك لكن بن صباح لاااااا #فهمت 😡 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 28, 2017

وفي إشارة مباشرة لـ”آل الشيخ” بعد تسريب نبأ زواجه سرا من الفنانة المصرية آمال ماهر، قالت “السعيد”:” ليش ماشاركت الفنانه آمال ماهر في حفلة الزار بالتويتر من شلة #علّم_قطر بهاشتاقهم الجديد #أقزام_آسيا .. والا “آمال”معفيه من التغريد #مدفونه”.

ليش ماشاركت الفنانه آمال ماهر في حفلة الزار بالتويتر من شلة #علّم_قطر بهاشتاقهم الجديد #أقزام_آسيا .. والا “آمال”معفيه من التغريد #مدفونه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 28, 2017

وتابعت قائلة: ” لست على وفاق مع الشيخ احمد الفهد ولكن لا أقبل بما قام به البعض من حملات تويتر ضده.. الرجال فيكم يواجهه في #الميدان مو ينخش ورا مطربينه”.

لست على وفاق مع الشيخ احمد الفهد ولكن لا أقبل بما قام به البعض من حملات تويتر ضده.. الرجال فيكم يواجهه في #الميدان مو ينخش ورا مطربينه 👊🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 28, 2017

وأردفت قائلة: ” اصغر طفل في #الصباح أسرة الحكم #ذرية_مبارك اختلفنا او اتفقنا معاه لن نسمح بأحد أن يغلط عليه #سمعتوا”.

اصغر طفل في #الصباح أسرة الحكم #ذرية_مبارك اختلفنا او اتفقنا معاه لن نسمح بأحد أن يغلط عليه #سمعتوا 👊🏻👹 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 28, 2017

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ، قد شن هجوما حادا على عدد من ممثلي الاتحاد الآسيوي لـ #كرة_القدم، على رأسهم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وأثار “آل الشيخ”، الجدل عقب تصريحه شديد اللهجة ،أمس الجمعة، بشأن من وصفهم بـ”أقزام آسيا” في اتصال تلفوني مع قناة “روتانا خليجية” ضمن برنامج “كورة روتانا”.

وأكد إعلاميون سعوديون على رأسهم وليد الفراج، أن المقصود بهجوم تركي آل الشيخ، هو الشيخ الكويتي أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

ويبدو أن “آل الشيخ” تعمد الإساءة للكويت عن طريق الرياضة بسبب موقفها من أزمة قطر.

وقال آل الشيخ في اتصاله الهاتفي: “جرت العادة أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول الشقيقة، إلا أنهم للأسف الشديد بعد الحصول على المنصب يحاربون الرياضة السعودية لأسباب لن أتحدث عنها أو عن تفاصيلها ودوافعها، لأنها مرتبطة بالشخص المرشح وليست مرتبطة بالمؤسسة الرياضية التي رشحته”.

وأبدى آل الشيخ امتعاضه مما تعرضت إليه الرياضة السعودية في السابق، وشدّد على أنه لن يسمح بتكرار ذلك، قائلاً: “ما حدث للمنتخبات والنوادي السعودية سابقاً، خاصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لن أسمح بتكراره مرة أخرى. من واجبي، بصفتي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن أحمي حقوق الرياضة السعودية في كل مكان”.

وأضاف: “أعيد وأشدد على نقطة معينة، وهي أن أقزام آسيا لن يضروا بالرياضة السعودية”.

وعلى الفور عقب تصريحاته المسيئة للكويت، أمر تركي آل الشيخ ذبابه الإلكتروني، وكذلك شخصيات سعودية شهيرة بينهم مطربين للترويج للهاشتاج المسيء للكويت “#اقزام_اسيا”.

وشارك كل من المطربين، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، ورابح صقر، في الحملة ضد الفهد، دون تسميته، وهم أنفسهم من قاموا بمهاجمة قطر بعد اختراق وكالة أنبائها، مما يثبت تحكم “آل الشيخ” بهذه الشخصيات سواء بالترغيب أو الترهيب.