تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للاعبي منتخب الجودو الإسرائيلي، وهم يتجولون بشوارع ويتسوقون داخل المجمعات التجارية بكل أريحية وقد انتابتهم سعادة كبيرة وكأنهم في .

 

واستنكر النشطاء هذا الأمر الذي وصفوه بـ”التطبيع الرياضي” أحد أشكال التطبيع مع ، ووصف النشطاء النظام الإماراتي بأنه الحليف الأول لإسرائيل في المنطقة.

 

وكان منتخب إسرائيل للجودو قد شارك في مسابقة نظمتها الإمارات على شرف ، وحصد لاعبيه  “تال فليكر وغيلي كوهين” على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

 

ولم يمضِ الكثير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن التطبيع الكبير مع بعض ، حتى خرج الإعلام الإسرائيلي ليبث برامجه وتغطياته مباشرة من قلب إمارة أبو ظبي الإماراتية.