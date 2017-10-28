استعرضت الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، سيارة فارهة من طراز “مرسيدس إس 500”، مع لوحة بأرقام مميزة، تلقتها كهدية.

وتواجدت “الحربي” في أحد معارض السيارات حيث بدأت تروي ما جرى معها قائلة: “وردني اتصال لإخباري بأني تلقيت هدية وعلي القدوم لاستلامها”.

وتابعت “أجمل وأغلى هدية أحصل عليها في حياتي, حبيتها” معربة عن فرحتها وسعادتها بحصولها على السيارة.

ومازحت جمهورها قائلة: “بعد السماح للمرأة بالقيادة، يا ويلكم من سواقتي في الشارع, وصاحباتي اياكن وحدة منكن تقلي خديني او جيبيني”.

يشار إلى أنّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.