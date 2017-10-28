ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على أحد المغرّدين بهعد سخريته من فستانها الممزق عندَ منطقة الإبط، الذي ظهرت وهي تغني به خلال إحيائها حفل زفاف إحدى العوائل في الكويت.

وكتب المعلّق السعودي صاحب حساب “مليووون”: “من الإبط طاري فستانكِ المشقوق”.

وردت أحلام على المعلّق بقولها: ” تعرف فستاني المشقوق هذاك كم تكلفته 150 ألف ريال سعودي يا عمري.. هوت كوتور من المصمم العالمي زهير مراد”.

وجاءت تغريدة أحلام هذه، بعد أن تمّ تداول فيديو حفل الزفاف بشكل كبير خلال الأيام الماضية، والذي كانت قد صوّرته ونشرته إحدى الفتيات اللواتي كنّ حاضرات في الحفل، الأمر الذي عرّض أحلام للسخرية وللكثير من الانتقادات، من بينها “تمزّق الفستان يؤكد أنه ليس أصليًّاً”.