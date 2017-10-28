ترك خروج المتسابق السعودي غازي بن فهيد، من البرايم الثاني من برنامج “زد رصيدك 7″، حالةً من الحزن بين متابعيه على موقع “تويتر”.

ودشّن نشطاء “تويتر” في السعودية هاشتاغ “#شكر_لك_غازي_بن_فهيد”، للتعبير عن حبهم وشكرهم له على مشاركته في البرنامج المتابع على نطاقٍ واسع في المملكة.

وأشار مغرّدون إلى أنّ “بن فهيد” فرض احترامه على الجميع، مُشيدين بأخلاقه.

#شكر_لك_غازي_بن_فهيد

دخلت البرنامج وطلعت بدون ماتزعل ولاتجرح أحد وبكذا أنت طبقت أرقى أداب الإحترام والذوق ،

الطريق قدامك طويل وفالك التوفيق — تُوبا (@1lixu) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

تركت سمعه طيبه يكفيك انه ما قد جا منك شيء سيء ، والبرنامج اعتبره ممر عابر ، ششكرا من قلب ع اخلاقك.

#شكر_لك_غازي_بن_فهيد — رِماح. (@Rai668_) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

للامانه من الشخصيات الخفيفه اللطيفه مرت زي النسمه ع الجمهور وع المتسابقين غازي بن فهيد بالتوفيق لك ✨. #شكر_لك_غازي_بن_فهيد — رونّـد. (@_Reiiu) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

#شكر_لك_غازي_بن_فهيد شكر لك غازي انت نجم و الله يعوّضك خير ويوفقكك

بمسيرتك الإعلاميه القادمه 💛💭..

…..واستمر _واحنا معكك# pic.twitter.com/3fWwmbbxME — حمود™ (@hhhmm789) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

الأنسان الوحيد الي ما راح نندم واحنا دعمناه صدق مقدرنا ك جمهور ومحافظ ع الرصيد واول الحاضرين في المسجد شُكراًً غازي✋🏼.! #شكر_لك_غازي_بن_فهيد — ـسمر 🍂. (@samr_samr1234) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

مثلت أهلك وقبيلتك خير تمثيل بطيبتك وأخلاقك وتمنيت تبقى وتقدم كل ماعندك بس لعلها خيره والله يوفقك وييسر أمرك يارب#شكر_لك_غازي_بن_فهيد — لافندر.🎷🥀 (@iizxc7) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

جديرٌ بالذّكر انّ برنامج “زد رصيدك” بموسمه السابع يذاع على مدار ١٨ ساعة يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثانية صباحاً خلال ١٠٠ يوم على قناة بداية الفضائية.

ويشارك في البرنامج ٢٦ متسابقاً من الخليج والدول العربية، يتخلله العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية.