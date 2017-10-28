ترك خروج المتسابق السعودي ، من البرايم الثاني من برنامج “ 7″، حالةً من الحزن بين متابعيه على موقع “تويتر”.

 

ودشّن نشطاء “تويتر” في هاشتاغ “#شكر_لك_غازي_بن_فهيد”، للتعبير عن حبهم وشكرهم له على مشاركته في البرنامج المتابع على نطاقٍ واسع في المملكة.

 

وأشار مغرّدون إلى أنّ “بن فهيد” فرض احترامه على الجميع، مُشيدين بأخلاقه.

 

جديرٌ بالذّكر انّ برنامج “زد رصيدك” بموسمه السابع يذاع على مدار ١٨ ساعة يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثانية صباحاً خلال ١٠٠ يوم على قناة بداية الفضائية.

 

ويشارك في البرنامج ٢٦ متسابقاً من الخليج والدول العربية، يتخلله العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية.

 