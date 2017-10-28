أصدرت محكمة مصرية قراراً بسجن الفنان المصري عمرو واكد 3 أشهر؛ لاتهامه بتحطيم سيارة جاره، وألزمته بدفع 1000 جنيه، لوقف تنفيذ الحكم.

وكان طالب جامعي تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد بمنطقة الدقي، وفوجئ عند عودته إليها أن “واكد” حطم السيارة، اعتراضًا على توقفها أمام منزله.

وبحسب ما ذكرته عدة صحف مصرية، أكدت التحريات أن واكد هشَّمَ السيارة، عبر كسر الزجاج الأمامي والمرآة، ووضعها أمام فيلته بمنطقة الدقي.

واستمعت النيابة لأقوال الفنان عمرو واكد حول الواقعة، وأنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه “اتهام ملفق”.

كانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان عمرو واكد بضمان مالي 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي، بعد توقفها أمام منزله.