بعد الضجة التي تسبب بها مقطع فيديو وثق عمليات بيع وتداول للمخدرات بأحد الأماكن القريبة من الحرم المكي، أحالت شرطة الرياض أحد منسوبيها إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في تصويره عملية المداهمة الأمنية للموقع.

وأوضحت مصادر موقع “عاجل” السعودي، أن المقبوض عليه وثّق أحداث العملية الأمنية بمقطع فيديو، بعد أن وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، “مكافحة المخدرات” بمنطقة مكة المكرمة للتحقيق في المقطع المتداول عن ترويج مخدرات في شارع المنصور بمكة المكرمة.

ويبين المقطع المتداول توثيق رجل الأمن لعدد من المقبوض عليهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

ومن المتوقع تصنيف ذلك كتهمة ضمن الجرائم المعلوماتية؛ للمساس بالحياة الشخصية للمقبوض عليهم في المداهمة.

وأشارت المصادر إلى صدور قرار تأديبي بحق رجل الأمن يقضي بنقله خارج المنطقة.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة أعلنت عن توصلها لهذا المكان وإلقاء القبض على مروجي المخدرات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، بادرت الجهات الأمنية بمنطقة مكة بعد توجيهات الأمير عبد الله بن بندر بحملة موسعة تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 400 مطلوب ومخالف في أحياء وشوارع المنطقة.

وكان مواطن سعودي قد وثق عبر مقطع مصور قام بتصويره في أحد الأماكن المجاورة للحرم المكي، الأربعاء الماضي، عمليات ترويج وبيع لجميع أنواع المخدرات وطالب السلطات بسرعة التدخل.