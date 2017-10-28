سخر السياسي والإعلامي القطري البارز عبدالعزيز آل إسحاق من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اعتبر بأن قضية قطر مع بلاده “بسيطة جدا جدا جدا”.

وقال “آل إسحاق” في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ردا على تصريحات ولي العهد السعودي التي حاول فيها التقليل من حجم قطر بعد الفشل الذريع للحصار:”الأزمة مع #قطر صغيرة جداً جداً جداً بحجم العقول التي اتخذت قرار افتعالها”

الأزمة مع #قطر صغيرة جداً جداً جداً بحجم العقول التي اتخذت قرار افتعالها — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 27, 2017

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استبعد أن تؤثر أزمة بلاده مع قطر على الثقة الاستثمارية، وقال “قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا”.

وقال “ابن سلمان”، في تصريح لرويترز، إن الأزمة الخليجية — القطرية صغيرة جدا جدا جدا، ولا تؤثر على الاستثمار في “نيوم” أو غيرها، لأنها “مشكلة صغيرة جداً”، على حد تعبيره.

وقال: نستبعد تأثير أزمة قطر على الثقة الاستثمارية.. وقطر قضية صغيرة جداً جداً جداً”.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها في يونيو/حزيران الماضي مع قطر بزعم دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، وهو مانفته الدوحة وقالت إنها تصريحات كاذبة، مؤكدة بأن الهدف من الحصار هو السيطرة على قرارها المستقل.