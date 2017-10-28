دشن ناشطون سعوديون بتويتر، هاشتاغ “#أين_امنة”، تضامنا مع الفتاة السعودية التي ذاع صيتها بمواقع التواصل “آمنة محمد الجعيد” والتي اختفت بعد نشرها رسالة استغاثة من والدها الذي هددها بعدما رفضت الزواج.

بداية القصة

واختفت الفتاة السعودية “آمنة” يوم 14 أكتوبر الجاري وكان هذا آخر عهدها بمواقع التواصل، التي طالما لجأت إليها لبث شكواها والاستغاثة من والدها محمد الجعيد، الذي عنّفها وأجبرها على ترك عملها، وهددها بمنعها من الذهاب إلى الجامعة في حال رفضت الزواج، حسبما ذكرت الفتاة في آخر فيديو نشرته.

وفي “الفيديو” الأخير الذي بثته آمنة قبل اختفائها، أشارت إلى أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون آخر فيديو لها في حياتها، وقالت إنها حقيقية وموجودة، ولكن لا تعرف هل ستكون موجودة فيما بعد أم لا.

والدها سبب معانتها!

وقالت الفتاة السعودية إن والدها هو المسؤول عن معانتها، حيث طلب منها الزواج.

وأضافت أنه تسبب في طردها من العمل، ومسؤول عن كل شيء في حياتها من المعاناة، وهدد بالاستبعاد من الجامعة ان لم تتزوج، وقام بتعنيفها جسديا، وأنها قبلت الزواج بعد أن تم إكراهها علي ذلك.

آمنة فكرت تهرب للخارج من أكثر من سنتين، لما أبوها منعها من العمل والتعليم لإجبارها مكرهه على الزواج من ابن عمها #SaveAmna#اين_امنه — Amnah_Aljuaid_0151 (@SaveAmnaAljuaid) October 25, 2017

واختتمت أنه قام أيضا بمواصلة التهديدات لها، وقام بتهديدها بالقتل، أو بالدخول إلى سجن دار الرعاية لسنوات طويلة، وأنها لا تملك إلا صوتها من أجل ضمان حياتها.

وبعد ذلك قامت بعض صديقات آمنه بفتح حسابها والنشر من خلاله، وقالوا إنهم ينشروا بالحساب بناء علي تفاهم سابق بينهم في حال اختفاءها، وهو ما حدث بالفعل.

هذا الحساب كان لآمنة محمد عوض الجعيد. والآن من يكتب فيه نحن أصدقاءها بناء على تفاهم سابق معها في حال اختفاءها#SaveAmna#اين_امنه — Amnah_Aljuaid_0151 (@SaveAmnaAljuaid) October 25, 2017

لدينا الكثير من المواد ونحن الان نطَّلع عليها، وسننشر المزيد قريبا. #saveamna — Amnah_Aljuaid_0151 (@SaveAmnaAljuaid) October 26, 2017

جدل وتعاطف واسع مع “آمنة” بمواقع التواصل

وأثار الفيديو الذي انتشر لحساب “آمنة الجعيد” الجدل على موقع تويتر، حيث تداوله مغرّدون يطالبون السلطات بمتابعة القضية.

الاختفاء القسري يجب تجريمه

الاختفاء القسري ليس “شؤون عائلية”

حرمان الانسان من حريته جريمة ضد الإنسانية #اين_امنه — امرأه عجزاء (@commieroe) October 26, 2017

-انا حقيقية ..

– اذا انتشر هذا الفيديو فهذا يعني أنه حدث لي مكروه

هذه الكلمات لن يقولها شخص يشعر بالامانِ أبداً..#SaveAmna#اين_امنه — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) October 25, 2017

“استقلال امرأة عن أهلها ووالديها ليس بجحود. ولا بنكران. ولا بعقوق. ولا بانعدام ضمير. هو ممارسة طبيعية لحق طبيعي.” #أين_آمنة #أين_دينا_علي — ~ ١٩٩٤م (@CatsLover88) October 25, 2017

إلى متى والبنات المقدّر لهم يولدون لآباء ظالمين يُحكم عليهم بالبؤس هنا؟ يا ترضخ له يا تفني سنواتها في دور الرعاية#اين_امنه#أين_دينا_علي — Razan (@Razaanmu) October 25, 2017

كيف ستتعامل الدولة مع هذه الحادثة؟

كيف ستضمن سلامة امنة؟

كيف ستحميها؟ #SaveAmna#اين_امنه https://t.co/D5BXqBuHo9 — Alanoud Altamimi (@nbaa2t) October 25, 2017

وحثّت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اطلعت على قصة آمنة، “سلطات السعودية على التحقيق الفوري في مكان وجود آمنة الجعيد، وضمان سلامتها لا عقابها في حال هروبها”.

وبعد انتشار هاشتاج “#أين_آمنة”، قام والدها بإغلاق حسابه عبر “تويتر”، الذي كانت آمنة الجعيد نشرته في نهاية الفيديو الخاص بها، مطالبة الناشطين بسؤال والدها عن مصيرها.

وفتح هاشتاغ #أين_آمنة، الحديث مجددا عن نظام “ولاية الرجل” على المرأة وأعاد هاشتاغ “#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه” للواجهة.

وجددت المتفاعلات مع الهاشتاغ مطالبهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة في اللوائح والقوانين. وأكدن أن المرأة السعودية لن تتطور إلا بوضع حد لما وصفوه بـ “القوانين الذكورية القمعية” .

مو كل الأباء يستاهلون البر ..

بعض الأباء مجرمين ومع الأسف

القوانين والمجتمع دائما تكون بصفه .. @abuazooz511#اين_امنه #SaveAmna — إيمان ♀ #saveAmna (@ea99602) October 25, 2017

ماحدث لآمنه يشكل واقع شريحه كبيره من الفتيات ، اصبحن كسجينات لإولياهن ..#SaveAmna#اين_امنه#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه479 — إيمان ♀ #saveAmna (@ea99602) October 27, 2017

على صعيد آخر، شكك مغردون في القصة ووصفوها بالمفبركة واتهموا أطرافا معينة بمحاولة إحداث جلبة داخل المجتمع السعودي. كما تضامن البعض مع الأب.

وبعد ادعاءات أخت آمنة ( على اعتبار أنها فعلا أختها )

وصلني هذا عن آمنة..من احدى استاذاتها..#SaveAmna #أين_امنه pic.twitter.com/cxjAvQmTrr — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) October 26, 2017

نفس الشي لو شفت نسوية بدون حجاب بمجتمع محافظ وتتكلم عن منع أهلها لها من حقوق مشروعة أكيد بافكر ألف مرة قبل ما أصدقها وأتعاطف معاها #أين_امنه — عبدالله الملا #قطر (@q6r) October 25, 2017

#SaveAmna #اين_امنه

كنت اعرفها شخصياً ماكانت معنفه عايشه حياتها بالطول والعرض والمشكلة بتفكيرها وتأثرها بحياة الغرب، لاتظلمون الأب المبتلى — بدور🎀 (@BedurAlo) October 25, 2017