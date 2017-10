دشن ناشطون سعوديون بتويتر، هاشتاغ “#أين_امنة”، تضامنا مع الفتاة السعودية التي ذاع صيتها بمواقع التواصل “آمنة محمد الجعيد” والتي اختفت بعد نشرها رسالة استغاثة من والدها الذي هددها بعدما رفضت الزواج.

بداية القصة

واختفت الفتاة السعودية “آمنة” يوم 14 أكتوبر الجاري وكان هذا آخر عهدها بمواقع التواصل، التي طالما لجأت إليها لبث شكواها والاستغاثة من والدها محمد الجعيد، الذي عنّفها وأجبرها على ترك عملها، وهددها بمنعها من الذهاب إلى الجامعة في حال رفضت الزواج، حسبما ذكرت الفتاة في آخر فيديو نشرته.

وفي “الفيديو” الأخير الذي بثته آمنة قبل اختفائها، أشارت إلى أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون آخر فيديو لها في حياتها، وقالت إنها حقيقية وموجودة، ولكن لا تعرف هل ستكون موجودة فيما بعد أم لا.

والدها سبب معانتها!

وقالت الفتاة السعودية إن والدها هو المسؤول عن معانتها، حيث طلب منها الزواج.

وأضافت أنه تسبب في طردها من العمل، ومسؤول عن كل شيء في حياتها من المعاناة، وهدد بالاستبعاد من الجامعة ان لم تتزوج، وقام بتعنيفها جسديا، وأنها قبلت الزواج بعد أن تم إكراهها علي ذلك.

واختتمت أنه قام أيضا بمواصلة التهديدات لها، وقام بتهديدها بالقتل، أو بالدخول إلى سجن دار الرعاية لسنوات طويلة، وأنها لا تملك إلا صوتها من أجل ضمان حياتها.

وبعد ذلك قامت بعض صديقات آمنه بفتح حسابها والنشر من خلاله، وقالوا إنهم ينشروا بالحساب بناء علي تفاهم سابق بينهم في حال اختفاءها، وهو ما حدث بالفعل.

