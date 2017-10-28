الإمارات تعتذر لتل أبيب بعد رفض أحد لاعبيها مصافحة نظيره الإسرائيلي في بطولة الجودو

كشف الصحفي العراقي ومراسل قناة “الحرة” الامريكية زياد بنجامين، عن أن رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو محمد بن ثعلوب سالم الدرعي، قدم اعتذارا لنظيره الإسرائيلي لعدم سماح “أبو ظبي” برفع العلم الإسرائيلي خلال استضافتها للبطولة التي فاز بها المنتخب الإسرائيلي، وكذلك عن عدم مصافحة لاعب إماراتي لنظيره الإسرائيلي بعد انتهاء النزال بينهما.

وقال “بنجامين في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: “رئيس اتحاد الجودو الاماراتي محمد بن ثعلوب سالم الدرعي يعتذر لنظيره الاسرائيلي لعدم سماح #ابوظبي برفع الرموز الاسرائيلية خلال بطولة دولية”.

رئيس اتحاد الجودو الاماراتي محمد بن ثعلوب سالم الدرعي يعتذر لنظيره الاسرائيلي لعدم سماح #ابوظبي برفع الرموز الاسرائيلية خلال بطولة دولية. pic.twitter.com/TcnSkxrdbY — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 28, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الدرعي وعارف عوانة ايضاً اعتذروا لاحد اللاعبين الاسرائيليين بعد رفض نظيره الاماراتي مصافحته بعد انتهاء النزال بينهما وفق الاعلام الاسرائيلي”.

الدرعي وعارف عوانة ايضاً اعتذروا لاحد اللاعبين الاسرائيليين بعد رفض نظيره الاماراتي مصافحته بعد انتهاء النزال بينهما وفق الاعلام الاسرائيلي. pic.twitter.com/KpPSBtGlFL — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 28, 2017

وكان لاعب الجودو الإسرائيلي تال فليكر قد فاز، الخميس، ببطولة “غراند سلام أبو ظبي للجودو” لعام 2017، المقامة في العاصمة الإماراتية، كما فازت أيضا اللاعبة الإسرائيلية جيلي كوهين بالميدالية البرونزية في بطولة الجودو لفئة وزن تحت 52.

وذكر موقع المصدر الإسرائيلي أن فليكر وصل للمرتبة الأولى في فئة وزن تحت 66 وحصل على الميدالية الذهبية للبطولة، مشيرا إلى انطلاق البطولة لمدة 3 أيام، وتنافس 5 لاعبين آخرين على البطولة بجوار اللاعب الإسرائيلي.

وتداول إسرائيليون متابعون للبطولة مقاطع فيديو تشيد بفوز اللاعبين الإسرائيليين رغم عدم رفع العلم وعزف النشيد الإسرائيلي.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن اللاعب حصد الميدالية الذهبية في منافسات 66 كيلو جراما، لكن عند تسليم الميداليات وقف أسفل علم اللجنة الدولية للعبة الجودو وليس علم بلاده.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة أرجعت ذلك لأسباب أمنية.

ونقلت الصحيفة عن المنظمين القول إن العلم الإسرائيلي لا يمكن أن يظهر على ملابسهم ولكن سيوضع اختصار لكلمة “إسرائيل” (ISR).

وأضافت أيضاً أن اللاعبة جيلي كوهين حصلت على الميدالية البرونزية في منافسات تحت 52 كيلو بنفس البطولة ولم يُرفع علم “إسرائيل” أيضاً وظهر بدلًا منه علم الاتحاد الدولي للجودو.

وكان متحدث باسم وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية قال إن 12 لاعب جودو إسرائيليا يشاركون في بطولة الجودو في الامارات.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” الإسرائيلية أن لاعب جودو إماراتي رفض مصافحة منافسه الإسرائيلي في البطولة.

وقالت الصحيفة أن اللاعب الاماراتي “رشاد المشجري” لعب ضد منافسه الإسرائيلي “توهر بوتبول” وبعد انتهاء الجولة الأولي من البطولة رفض مصافحته الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى ما حدث بدورة الألعاب الاولمبية الصيفية عام 2016 عندما رفض لاعب الجودو المصري الشهابي مصافحة الإسرائيلي.