أبهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آلاف الحضور بالأمس في مسجد “مليكة خاتون” بتلاوة عذبة لآيات من سورة البقرة، أثناء افتتاحه للمسجد العملاق وسط العاصمة التركية أنقرة.

ووسط حشد كبير من المواطنين، افتتح “أردوغان”، أمس الجمعة، مسجد “مليكة خاتون”، وعقب أداء صلاة الجمعة، افتتح أردوغان كلمته بالقرآن الكريم، ثم قال “أتمنى أن يكون هذا المسجد وسيلة خير للمدينة وللبلد وكل العالم الإسلامي”.

وأشار أردوغان في كلمته إلى أن “مليكة خاتون كانت سيدة تمثل وقفًا إنسانيًا لوحدها، وذلك من خلال الأعمال الخيّرة التي قامت بها في أنقرة”.

ولفت إلى أنها “عاشت في القرن الرابع عشر، وهي من سكان أنقرة وفقاً للسجلات القديمة”.

وأضاف أن “مليكة خاتون” أنشأت العديد من المساجد والمدارس والحمامات والحدائق وصنابير مياه السبيل في أنقرة”.

وأوضح الرئيس التركي أن “المسجد يعتبر فريدًا من نوعه فهو مبني بمزيج من طراز العمارات السلجوقية والعثمانية والعمارة الحديثة”.

وبيّن أن المسجد الضخم الذي يتسع لقرابة 7 آلاف مصلي، بُني على مساحة 19 ألف و500 متر مربع، تضم قاعة للمؤتمرات ومتحفًا للحضارات وقاعات للاجتماعات ومكان مخصص لإقامة المعارض، ومرآب للسيارات يتكون من 5 طوابق.